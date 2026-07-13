خطوة بخطوة.. إجراءات التنسيق الإلكتروني للثانوي العام والفني

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقديم لتنسيق مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية.

وأتاحت الوزارة منظومة التنسيق الإلكتروني بالكامل لتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور والطلاب، وضمان الشفافية المطلقة في توزيع الطلاب وفقاً للمجموع والحد الأدنى للقبول بكل مدرسة.

وفي هذا التقرير، نستعرض الخطوات التفصيلية للتسجيل عبر الموقع الرسمي، وكيفية ترتيب الرغبات بذكاء لحين قبول الملف.

الخطوات التفصيلية للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني

وحددت الوزارة آلية الدخول والتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية في الخطوات المتتالية التالية:

الدخول إلى البوابة: يبدأ الطالب بزيارة رابط التنسيق الرسمي لوزارة التربية والتعليم: tansiksec.emis.gov.eg. إنشاء الحساب: الضغط على زر "تسجيل حساب الوزارة"، ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقماً، والضغط على زر "تسجيل" ليظهر للمستخدم الإيميل الموحد الخاص بالطالب. تأمين الحساب: يُدخل الطالب رقم الموبايل وكلمة المرور الخاصة به، ثم يعيد تأكيدها مرة أخرى، ويضغط على كلمة "تأكيد".

شاشة الملف الشخصي: يتم الدخول على التنسيق الإلكتروني لتظهر بيانات الطالب في الشهادة الإعدادية (الاسم، المديرية التعليمية، والمدرسة)، ثم يتم الضغط على زر "التسجيل". استكشاف المدارس: تظهر شاشة تعرض بيانات المدارس الثانوية والفنية المتاحة للتنسيق، ويمكن الضغط على زر "المزيد من المعلومات" للاطلاع على تفاصيل إضافية. خريطة التنسيق: يضغط الطالب على "خريطة التنسيق" لاستعراض الحد الأدنى للقبول في نوعية التعليم المطلوبة.

قواعد تسجيل وترتيب الرغبات (خمس مدارس)

وعند البدء في كتابة الرغبات، يجب على الطالب اتباع الآتي:

تحديد نوع التعليم: يتم تسجيل الرغبات باختيار نوعية التعليم أولاً (سواء عام أو فني).

يتم تسجيل الرغبات باختيار نوعية التعليم أولاً (سواء عام أو فني). النطاق الجغرافي والدرجات: يحدد الطالب (المديرية – الإدارة التعليمية – المدرسة)، وسيظهر له تلقائياً الحد الأدنى لدرجات القبول المحددة لكل مدرسة يتم اختيارها.

يحدد الطالب (المديرية – الإدارة التعليمية – المدرسة)، وسيظهر له تلقائياً الحد الأدنى لدرجات القبول المحددة لكل مدرسة يتم اختيارها. العدد المطلوب: يختار الطالب ما بين 5 مدارس كحد أقصى، وبعد الانتهاء يقوم بالضغط على "حفظ الرغبات واستمارة التقدم".

يختار الطالب ما بين 5 مدارس كحد أقصى، وبعد الانتهاء يقوم بالضغط على "حفظ الرغبات واستمارة التقدم". التعديل المرن: تتيح المنظومة إمكانية إعادة ترتيب الرغبات بعد الحفظ بسهولة؛ من خلال الضغط على الرغبة وسحبها لأعلى أو لأسفل، كما يمكن حذف رغبة معينة بالضغط على "أيقونة الحذف"، ثم الضغط على زر "الخروج".

مرحلة ما بعد التسجيل وإعلان القبول