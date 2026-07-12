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تصل لـ 90% | حزمة خصومات وإعفاءات من الغرامات وتيسيرات في المدن الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تصل لـ 90% | حزمة خصومات وإعفاءات من الغرامات وتيسيرات في المدن الجديدة

المدن الجديدة
المدن الجديدة
قسم الخدمات
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​في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمستثمرين وتنشيط حركة الاستثمار العقاري بالمدن الجديدة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الكبرى. 

وتشمل هذه القرارات خصومات غير مسبوقة على رسوم التنازل، بالإضافة إلى إعفاءات واسعة من غرامات التأخير لدعم استكمال المشروعات القائمة.

وحدات سكنية فى المدن الجديدة

​وجاءت تفاصيل هذه التيسيرات على النحو التالي:

​أولاً: تخفيضات كبرى على رسوم التنازل

و​قررت الوزارة تطبيق نسب خصم مرنة تختلف بحسب طبيعة الوحدة وموقعها الجغرافي:

الوحدات السكنية: تخفيض يصل إلى 70% على رسوم التنازل.

الأراضي في مدن محددة: تخفيض يصل إلى 90% في مدن (العاشر من رمضان، حدائق العاشر، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد).

الأراضي في باقي المدن الجديدة: تخفيض بنسبة 50% لجميع قطع الأراضي بأنشطتها ومساحاتها المختلفة (باستثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي).

​ثانياً: إعفاءات من غرامات التأخير

و​من أجل تسوية الأوضاع المالية للمتعاملين مع الهيئة، تشمل الإعفاءات ما يلي:

المدن الجديدة فى مصر

إعفاء بنسبة 100%: من غرامات تأخير القسط الأخير فقط، بشرط سداده خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان.

إعفاء بنسبة 70%: من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان.

الفئات المشمولة بالإعفاء: الوحدات السكنية، الإدارية، المهنية، التجارية، الشاطئية، بالإضافة إلى كافة أنواع الأراضي.

​ثالثاً: من يحق له الاستفادة؟ (شروط وحالات التخصيص)

و​أوضحت الوزارة أن الاستفادة من هذه التيسيرات مشروطة بـ:

  • ​استمرار حيازة الوحدة أو قطعة الأرض.
  • ​التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد هيئة المجتمعات العمرانية.
وحدات سكنية بالمدن الجديدة

​حالات التخصيص المستهدفة:

وتُطبق هذه التيسيرات على العملاء الذين صدرت بحقهم قرارات إلغاء تخصيص خلال أعوام (2024 - 2025 - 2026) بسبب عدم السداد فقط.

​حالات لا تشملها التيسيرات

و​أكدت الوزارة أن هناك فئات وأراضي مستثناة تماماً من هذه الحزمة، وهي:

  • ​مبالغ استكمال الدفعة المقدمة.
  • ​الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
  • ​الأراضي التي تم سحبها فعلياً وأصبحت في حوزة أجهزة المدن.
  • ​الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.
  • ​الأراضي الموقوف التعامل عليها وفقاً للضوابط المنظمة المعتمدة.

​آلية الاستفادة وتسيير الإجراءات

و​وضعت الوزارة خريطة طريق واضحة ومبسطة للمواطنين للاستفادة من الخصومات عبر 4 خطوات متتالية:

المدن الجديدة
  1. ​التوجه مباشرة إلى جهاز المدينة التابع له الأرض أو الوحدة.
  2. ​تقديم طلب رسمي لتسوية المتأخرات أو التنازل.
  3. ​الاستفادة من الخصومات والإعفاءات المتاحة طبقاً للضوابط.
  4. ​اعتماد الطلب وإنهاء كافة الإجراءات القانونية والمالية من قِبل الجهاز.

و​تأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية الدولة لتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين والمواطنين، ودفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة في كافة ربوع المدن الجديدة.

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