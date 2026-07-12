ألمانيا تسجل ارتفاعًا كبيرًا في حوادث الغرق جراء موجة الحر

أظهرت الإحصاءات الرسمية في ألمانيا، غرق 99 شخصًا الشهر الماضي، وهو أعلى رقم تسجله البلاد منذ موجة الحر القياسية التي اجتاحت أوروبا في عام 2003.

وكانت ألمانيا من بين الدول التي ضربتها موجة حر خانقة في يونيو الماضي في غرب أوروبا، حيث سجلت درجات حرارة قياسية في عدة مناطق من البلاد وصلت إلى 41,7 درجة مئوية، بحسب ما أورده موقع "ذا لوكال" الإخباري في نسخته المخصصة لألمانيا.

وذكرت الجمعية الألمانية للإنقاذ (DLRG) -في بيان لها اليوم /الأحد/- أن البلاد "لم تشهد هذا العدد من حالات الغرق منذ موجة الحر التي ضربت البلاد في يونيو عام 2003، والتي أودت بحياة 107 أشخاص".

وأشارت الجمعية الألمانية إلى أن معظم ضحايا الغرق كانوا من الشباب، ووقعت معظم حالات الغرق في البحيرات والأنهار.

وتسببت موجة الحر التي ضربت ألمانيا الشهر الماضي في اندلاع حرائق غابات، واضطرابات في حركة القطارات، وارتفاع معدل الوفيات.