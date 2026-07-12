ديمبيلي يحذر من لامين يامال: قادر على تدمير أي منافس إذا مُنح المساحة

وجه عثمان ديمبيلي، نجم منتخب فرنسا، تحذيرًا قويًا لزملائه قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة الحد من خطورة لامين يامال.

وقال ديمبيلي إن لامين يامال يمثل الخطر الأكبر في صفوف المنتخب الإسباني، مؤكدًا أن اللاعب قادر على تغيير مجريات المباراة في أي لحظة.

وأضاف: "لامين هو الخطر الأكبر، في كل مرة يلمس الكرة يُثير الذعر. لا يمكنك منحه مساحة أو وقتًا لأنه سيدمرك، وعلينا وضع خطة محكمة لإيقافه ومضاعفة الرقابة عليه إذا لزم الأمر، لأنه إذا دخل في إيقاعه، سيصبح من المستحيل تقريبًا السيطرة على إسبانيا."

وتأتي تصريحات ديمبيلي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم.

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا وفرنسا يوم الثلاثاء 14 يوليو الجاري، في تمام العاشرة مساءً، على استاد دالاس، حيث يتنافس المنتخبان على حجز أولى بطاقات التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.