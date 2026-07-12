رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة "رأس الحكمة"

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحرص الشديد على المتابعة المستمرة لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المشروع التنموي في الساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار الاهتمام بالمضي قدما نحو تنفيذه وفق البرامج الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الأحد/ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشماليّ الغربيّ، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، واللواء حاتم حداد، مدير أمن مطروح.

وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن رئيس الوزراء تابع ـ خلال الاجتماع ـ وتيرة تسليم التعويضات للمستحقين من أهالي المنطقة الواقعة في المناطق المختلفة ضمن نطاق المشروع برأس الحكمة، فضلا عن الأسوار التي تم إقامتها للمساحات التي تسليمها للشركة المطورة.

وأضاف المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لمختلف مكونات ومراحل المشروع، وخاصة المرحلة الأولى فيما يخص المكونات الفندقية، والتجارية، والترفيهية؛ بهدف تقديم تجربة سياحية مميزة خلال الفترة المقبلة.