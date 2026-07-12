ضبط مخالفات وتحرير 40 محضرا للمخابز والأسواق خلال حملات تموينية فى أسوان

واصلت مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الاستهلاكية، بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لمحاولات الغش والاحتكار ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

حملات رقابية موسعة بمختلف أنحاء المحافظة

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، حملات رقابية موسعة على مستوى المحافظة، استهدفت المرور على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات، والحفاظ على حقوق المواطنين، ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالحصص التموينية أو استغلال السلع المدعمة.

تحرير 40 محضرًا متنوعًا

وأسفرت الحملات عن تحرير 40 محضرًا متنوعًا، منها 14 محضرًا في مجال الأسواق، و26 محضرًا في مجال المخابز البلدية، وذلك في إطار مواصلة جهود الرقابة اليومية لضبط الأسواق، وتحقيق الانضباط التمويني، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وتواصل محافظة أسوان جهودها الرقابية المكثفة من خلال حملات تموينية شاملة لضبط الأسواق والمخابز، والتي أسفرت عن تحرير 40 محضرًا متنوعًا، في إطار خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق المواطنين، وضمان جودة السلع والخبز المدعم، وتحقيق الانضباط بالأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفات التموينية.

