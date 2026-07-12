توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادة الرياضيات «البحتة» فى أسوان

يتوافد اليوم الأحد طلاب محافظة أسوان من الشعبة العلمية ( الرياضيات ) لأداء امتحان مادة لرياضيات ( البحتة ) ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ا2025/2026.

ويستغرق الامتحان 3 ساعات، على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وهى: "أسوان - دراو- نصر النوبة - كوم أمبو - إدفو"، وسط دعوات مكثفة من أولياء الأمور والآباء.

وبدأت الامتحانات يوم الأحد 21 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو المقبل، لطلاب النظامين الجديد والقديم والمكفوفين.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بضرورة دخول طلاب الثانوية إلى اللجان مبكرًا لمنع التكدس والزحام أمام اللجان الامتحانية، خاصة بعد حالة الزحام التى شهدتها بعض اللجان والمدارس فى أول يوم بالامتحانات.

وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على إجراءات التفتيش ومن ثم فتح باب المدرسة والسماح للطلاب بالدخول من الثامنة والرابع صباحًا حتى يتمكن رؤساء اللجان من القيام بعملهم فى تفتيش الطلاب وعدم السماح بالدخول بأي أجهزة إلكترونية اللجنة أو وسيلة غش.