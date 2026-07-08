عمرو لاشين يفتتح بيت التطوع بمقر جامعة أسوان بصحارى

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مقر بيت التطوع داخل الحرم الجامعى لجامعة أسوان بصحارى.

وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وأعضاء هيئة التدريس، وشباب المتطوعين ، وعدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ بداية جديدة لبناء الإنسان ”، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040.

بيت التطوع منصة لنشر الوعى وبناء جيل قادر على مواجهة الإدمان.



وأكد المهندس عمرو لاشين أن إفتتاح بيت التطوع بجامعة أسوان يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات الدولة والجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

،ويأتى فى إطار الاهتمام ببناء وعى الشباب ، وترسيخ ثقافة العمل التطوعى ، وتحصينهم ضد مخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة ، تمكين شباب المتطوعين وتدريبهم لكونهم قاطرة للتوعية ، لأن هدفنا نرتقى من فكرة التوعية إلى فكرة الوقاية.

وذلك ضمن جهود الإستراتيجية القومية لمكافحة وعلاج الإدمان التى تم إطلاقها برعاية رئيس الجمهورية .

تجربة الواقع الإفتراضى ( VR )

أجرى محافظ أسوان تجربة عملية ببيت التطوع عبر تقنية الواقع الإفتراضى ( VR ) ( شوفها قبل ما تجرب تعيشها ) للتعرف على المخاطر الإصطناعية المتنوعة الواردة من الخارج ، وتساهم التقنية فى كيفية مخاطبة الشباب بلغتهم ، وتعد تجربة مهمة للشباب والأسرة ، وهو ما يتطلب النهوض بقيم الوعى المجتمعى ليكون هذا المركز منارة وقائية لطلبة الجامعة ، ويتكامل مع ذلك التجهيز لمنح دبلومة علمية فى الدراسات العليا لتخصص مكافحة وعلاج الإدمان من كلية الخدمة الإجتماعية .

نشر ثقافة العلاج والتعافى وتعزيز المهارات الحياتية



وأشار المحافظ إلى أن بيت التطوع يمثل منصة مجتمعية متكاملة لنشر رسائل التوعية، والتعريف بأساليب الوقاية والعلاج من الإدمان، وتنمية المهارات الحياتية لدى الشباب، إلى جانب تحفيز المتعاطين على طلب العلاج والتعافى من خلال الخط الساخن 16023 والمراكز العلاجية المتخصصة، وفى مقدمتها مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة، والذى يقدم خدماته مجاناً وفى سرية تامة.



وأوضح المهندس عمرو لاشين أن هذه الجهود تتواكب مع مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تنسجم مع رؤية أسوان 2040 التى تضع الإستثمار فى رأس المال البشرى فى مقدمة أولوياتها ، فضلاً عن إستكمال مبادرة"أسوان بلا إدمان" التى دشنها محافظ أسوان السابق اللواء الدكتور إسماعيل كمال.



وثمن محافظ أسوان الدور الوطنى والإنسانى الذى يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى حماية الشباب، موجهاً الشكر لجامعة أسوان على إستضافتها بيت التطوع داخل الحرم الجامعى، مؤكداً أن المحافظة ستواصل تقديم جميع أوجه الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة للصندوق لتوسيع نطاق خدماته التوعوية والعلاجية داخل المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسوان تمتلك منظومة متميزة فى علاج وتأهيل مرضى الإدمان من خلال مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة، والذى حقق نجاحات ملموسة فى تخريج أعداد كبيرة من المتعافين، بما يعكس نجاح جهود الدولة فى هذا الملف الحيوى، ويؤكد أهمية إستمرار التعاون بين مختلف الجهات لحماية الشباب من مخاطر المخدرات.

فعاليات متنوعة

وعقب إنتهاء مراسم الإفتتاح ، شهدت الفعاليات عرض فيلم وثائقى عن مراحل إنشاء بيت التطوع ، ثم عقد جلسة حوارية موسعة مع طلاب ومتطوعى الجامعة، وإختتمت بتبادل الدروع التذكارية وإلتقاط الصور الجماعية.

إفتتاح بيت التطوع بجامعة أسوان يمثل إضافة جديدة لجهود الدولة فى نشر الوعى المجتمعى ، وتعزيز ثقافة العمل التطوعى ، ودعم برامج الوقاية والعلاج من الإدمان ، وتوجية رسالة إلى شباب الجامعة بضرورة المشاركة الفاعلة لنشر رسائل التوعية بين أقرانهم، والمساهمة فى بناء مجتمع أكثر وعياً لمواجهة التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى .