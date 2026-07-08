الخارجية الأمريكية: ترامب لا يريد مواجهة أكبر مع إيران

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب لا يسعى إلى توسيع نطاق المواجهة مع إيران، مشددة على أن الإدارة الأمريكية تفضل خفض التصعيد مع الحفاظ على حماية المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الرئيس ترامب "لا يريد مواجهة أكبر مع إيران"، موضحاً أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحلول التي تضمن الاستقرار الإقليمي، مع الاحتفاظ بحقها في الرد على أي تهديد يستهدف قواتها أو مصالحها.

وأضاف أن واشنطن تواصل متابعة التطورات في الشرق الأوسط عن كثب، وتنسق مع شركائها الإقليميين والدوليين لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع إلى صراع أوسع قد يهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتبادل التحذيرات بين الجانبين، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن سياستها تقوم على مزيج من الردع والدبلوماسية، مع الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة كلما أمكن ذلك، بهدف تجنب أي تصعيد غير محسوب قد يؤدي إلى تداعيات إقليمية ودولية واسعة.