ختام فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

اختتمت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي " نسر الأناضول -2026" والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية التركية بمشاركة القوات الجوية لكل من مصر وتركيا وأذربيجان فضلاً عن مشاركة طائرة الإنذار المبكر التابعة لحلف الشمال الأطلنطي.

جاء ذلك بحضور الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية المصرية واللواء أح شريف العرايشى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة للبلدان المشاركة بالتدريب .

وتضمنت فعاليات التدريب قيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة وإقتدار ومواجهة وإعتراض المسيرات بالإضافة إلى التدريب على التزود بالوقود فى الجو، فضلاً عن التدريب على تقديم المعاونة الجوية للقوات البرية ، أظهر الدقة والكفاءة التى يتمتع بها الطيارين المشاركين بالتدريب.

يأتى التدريب " نسر الأناضول -2026" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكرى وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والتركية .