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الطماطم بـ 30 والبطاطس بـ 25.. ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الطماطم بـ 30 والبطاطس بـ 25.. ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة، حيث صعدت أسعار الطماطم مجددا ووصلت في أسواق التجزئة إلى 30 جنيها للكيلو.

سعر الطماطم اليوم 

سعر الطماطم في سوق العبور تراوح بين  12 و 20 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 25و30 جنيها.

سعر البطاطس اليوم 

تراوح سعر البطاطس بين 11 و17 جنيهًا للكيلو في سوق العبور، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 20 و25 جنيهًا.
 

أسعار البصل اليوم 

وصل سعر البصل الأبيض إلى 10 جنيهات للكيلو في الجملة، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 15 و20 جنيهًا.

أما البصل الأحمر، فتراوح سعره بين 6.5 و8.5 جنيه للكيلو في الجملة، ليصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيهًا.
 

سعر الكوسة اليوم 

تراوح سعر الكوسة بين 10 و16 جنيهًا للكيلو في الجملة، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 20 و25 جنيهًا.
 

أسعار الباذنجان

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات للكيلو في الجملة، ليصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيهًا.

وتراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 و5 جنيهات للكيلو، ليصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيهًا.

أما الباذنجان الأبيض، فتراوح سعره بين 4 و12 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيهًا.
 

أسعار الفلفل

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 10 و14 جنيهًا للكيلو في الجملة، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 15 و25 جنيهًا.

كما تراوح سعر الفلفل الرومي الصوب بين 10 و14 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 15 و25 جنيهًا.

وتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي بين 7 و13 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 15 و25 جنيهًا.

فيما تراوح سعر الفلفل الحامي الصوب بين 7 و13 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى أسواق التجزئة بين 15 و25 جنيهًا.

أما الفلفل الألوان (الأصفر – الأحمر – البرتقالي)، فتراوح سعره بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى الأسواق بين 30 و50 جنيهًا.

سعر الخيار

تراوح سعر الخيار البلدي بين 8 و12 جنيهًا للكيلو في الجملة، ليصل إلى المستهلك بين 15 و20 جنيهًا.

كما تراوح سعر الخيار الصوب بين 8 و12 جنيهًا للكيلو في الجملة، ليصل إلى المستهلك بين 15 و20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

سعر الفاصوليا:  من 27 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الملوخية: من 6 إلى 10 جنيهات للكيلو.

سعر البامية: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعرالبنجر: من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

اللفت: من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

سعر القلقاس: من 9 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

سعر القثاء: من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر ورق العنب البلدي: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر ورق العنب البناتي: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

الطماطم الخضروات البصل البطاطس سوق العبور أسعار الخضراوات سعر الطماطم اليوم

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