سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، شهد ارتفاعا محدودا في البنوك.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

وتراوح سعر الشراء بين 13.30 جنيه و13.50 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 13.33 جنيه و13.66 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.50 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 13.48 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في و البنك الأهلي المصري 13.48 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.48 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.



سعر صرف الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الوطني الكويتي 13.36 جنيه للشراء و 13.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي 13.48 جنيه للشراء و 13.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة 13.48 جنيه للشراء 13.52 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 13.48 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي 13.47 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 13.47 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 13.47 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الأول مصر 13.46 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 13.46 جنيه للشراء و 13.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك 13.45 جنيه للشراء و 13.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني 13.44 جنيه للشراء و 13.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية 13.44 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 13.43 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول 13.42 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي التجاري 13.41 جنيه للشراء و 13.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.30 جنيه للشراء و 13.33 جنيه للبيع.