إي آند مصر تهنئ المنتخب الوطني بالإنجاز التاريخي في كأس العالم

هنأت شركة «إي آند مصر»، الراعي الرسمي والشريك التكنولوجي للمنتخب الوطني، الفراعنة بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققوه في بطولة كأس العالم، مؤكدة أن ما تحقق يعكس روح الإصرار والعزيمة والالتزام التي تحلى بها اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة.



وقال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند مصر»: «يمثل هذا الإنجاز لحظة فخر لكل المصريين، ويجسد قيمة العمل الجماعي والتخطيط والطموح.

لقد أسعد المنتخب ملايين الجماهير، وأثبت أن الإصرار والعمل بروح واحدة قادران على صناعة إنجازات تاريخية تبقى في ذاكرة الوطن».

وأضاف أن الشركة تفخر بشراكتها مع المنتخب الوطني، وستواصل دعمها للفراعنة خلال المرحلة المقبلة، إيمانًا بأهمية مساندة الرياضة المصرية وتحفيزها على تحقيق المزيد من النجاحات.

وأكدت «إي آند مصر» اعتزازها بدورها كشريك للمنتخب الوطني، مشيرة إلى أن الرياضة تمثل أحد أهم عوامل تعزيز الانتماء وتوحيد الجماهير حول لحظات الفخر الوطني، معربة عن تطلعها للاحتفاء بأبطال المنتخب تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف.