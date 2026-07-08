قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن الضبع: حوادث الطرق وباء عالمي.. ويجب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الطرق
عرض زواج تونسي لـ شوبير.. حراس المنتخبات في مرمى المعجبات بكأس العالم
الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين جامعة الدول العربية من زيارة فلسطين
كم هي قاسية كرة القدم.. الدقائق الأخيرة معضلة إفريقيا في المونديال
وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال عامين
تفاصيل وفاة مشجع داخل مقهى بالإسكندرية أثناء مباراة مصر والأرجنتين
الرئيس الإيراني: سلوك الحكومة الأمريكية في كأس العالم يعكس سياستها الخارجية المعروفة
الهزيمة التي صنعت المستقبل.. كيف خرج منتخب مصر بمكاسب بالجملة من ملحمة الأرجنتين؟
الوزراء يخصص أرضا بالعين السخنة لإقامة مشروعات تنموية
فرح لجامعتين روسيتين داخل مصر.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن عدد من الجامعات
سر الـ 15% المفقودة| لماذا تختلف زيادة المعاشات من شخص لآخر؟ اعرف التفاصيل
حين خانت الصافرة العدالة.. أبرز الكوارث التحكيمية في كأس العالم 2026 .. والأخطاء ضد منتخب مصر في المقدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أحمد حسن
أحمد حسن
ميرنا محمود

زف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بشري سارة لجماهير الزمالك و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :الزمالك يحصل على 570 ألف دولار نظير مشاركة لاعبيه في كأس العالم.

علي الجانب الاخر يعمل مسئولو نادي الزمالك على إنهاء ملف المستحقات المالية الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم تمهيدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في ظل حرص الإدارة على توفير الأجواء المناسبة قبل بدء الاستعدادات الرسمية.

المستحقات تؤجل انطلاق فترة الإعداد

كان مسئولو الزمالك قد حددوا الأسبوع الأول من يوليو موعدا مبدئيا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، إلا أن عدم الانتهاء من تجهيز دفعة من مستحقات اللاعبين أدى إلى تأجيل انطلاق التدريبات، لحين تسوية هذا الملف.

وتسعى إدارة النادي إلى غلق ملف المستحقات قبل عودة اللاعبين للتدريبات بما يضمن بداية مستقرة للاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

صرف دفعة مالية خلال الساعات المقبلة

ومن المنتظر أن يوفر مجلس إدارة الزمالك دفعة من المستحقات المتأخرة خلال الساعات المقبلة، على أن يتم صرفها للاعبين قبل انطلاق فترة الإعداد، في خطوة تستهدف إنهاء الأزمة المالية وتحفيز اللاعبين قبل بداية الموسم.

يأتي هذا التحرك ضمن جهود الإدارة للحفاظ على الاستقرار داخل الفريق وتوفير المناخ المناسب للجهاز الفني واللاعبين.

أحمد حسن الزمالك كأس العالم لاعبي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروعات التطوير بالمناطق الصناعية ويوجه بتكثيف الأعمال

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

زيادة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يعود للارتفاع من جديد اليوم

إكسون موبيل تتوقع قفزة قياسية في أرباح الربع الثاني بدعم من ارتفاع أسعار النفط

إكسون موبيل تتوقع قفزة قياسية في أرباح الربع الثاني بدعم من ارتفاع أسعار النفط

بالصور

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد