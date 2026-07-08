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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
أسماء عبد الحفيظ

يُعد التهاب الحلق من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، خاصة خلال نزلات البرد والإنفلونزا أو نتيجة الحساسية الموسمية. ويصاحبه غالبًا ألم عند البلع، وجفاف، وتهيج في الحلق، ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن وسائل طبيعية تساعد على تخفيف الأعراض بجانب العلاج الذي يحدده الطبيب.

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق

ويؤكد الخبراء أن بعض المشروبات الطبيعية قد تساعد في تهدئة التهاب الحلق بفضل خصائصها المرطبة أو المضادة للالتهابات، لكنها لا تغني عن استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو صاحبها ارتفاع شديد في الحرارة أو صعوبة في التنفس، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لماذا تساعد المشروبات الدافئة في تخفيف التهاب الحلق؟

يساعد شرب السوائل الدافئة على ترطيب الأغشية المخاطية، وتقليل الشعور بالجفاف، كما يساهم في إذابة المخاط وتهدئة التهيج، وهو ما قد يمنح المريض شعورًا بالراحة ويخفف الألم أثناء البلع.

لماذا تساعد المشروبات الدافئة في تخفيف التهاب الحلق؟

1- العسل مع الماء الدافئ

يُعد العسل من أشهر العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق، إذ يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للأنسجة الملتهبة.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الماء الدافئ أو شاي الأعشاب، مع تجنب إعطائه للأطفال أقل من عام بسبب خطر التسمم الوشيقي.

2- شاي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، وقد يساعد في تقليل تورم الحلق وتخفيف الألم.

ولتحضيره، تُغلى شرائح الزنجبيل الطازج في الماء عدة دقائق، ويمكن إضافة القليل من العسل لتحسين المذاق.

3- مشروب الليمون والعسل

لماذا تساعد المشروبات الدافئة في تخفيف التهاب الحلق؟

يحتوي الليمون على فيتامين C ومضادات أكسدة، بينما يعمل العسل على تهدئة الحلق.

ورغم فوائده، يُفضل عدم الإكثار من الليمون إذا كان يسبب زيادة الإحساس بالحرقان لدى بعض الأشخاص.

4- شاي البابونج

يتميز البابونج بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، وقد يساعد في تخفيف تهيج الحلق والاسترخاء، خاصة قبل النوم.

كما أن احتساء كوب دافئ منه قد يساهم في تحسين جودة النوم، وهو أمر مهم خلال فترة المرض.

5- النعناع

يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تمنح إحساسًا بالبرودة، وقد تساعد في تهدئة الحلق وتقليل الاحتقان.

ويُفضل تناوله على هيئة شاي دافئ للحصول على أفضل فائدة.

6- الكركم بالحليب الدافئ

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات.

ويُعد الحليب الدافئ مع رشة من الكركم من المشروبات التي يلجأ إليها البعض لتخفيف تهيج الحلق، مع مراعاة عدم تناوله لمن يعانون من حساسية الحليب.

7- الماء الدافئ

قد يبدو بسيطًا، لكنه من أهم المشروبات التي تساعد على ترطيب الحلق ومنع الجفاف.

وينصح الأطباء بالإكثار من شرب الماء والسوائل طوال اليوم، خاصة عند الإصابة بنزلات البرد.

مشروبات يفضل تجنبها

عند الإصابة بالتهاب الحلق، قد تزيد بعض المشروبات من الشعور بالألم أو الجفاف، مثل:

المشروبات الغازية.

العصائر الحمضية إذا كانت تسبب تهيجًا.

المشروبات شديدة السخونة.

الكحول.

المشروبات الغنية بالكافيين بكميات كبيرة، لأنها قد تزيد الجفاف لدى بعض الأشخاص.

نصائح تساعد على سرعة التعافي

إلى جانب المشروبات الطبيعية، يمكن اتباع بعض الإرشادات التي تساعد على تخفيف الأعراض، ومنها:

الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

الإكثار من شرب السوائل.

الغرغرة بالماء الدافئ والملح عدة مرات يوميًا.

تجنب التدخين والأماكن المليئة بالدخان.

استخدام جهاز ترطيب الهواء إذا كان الجو جافًا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

رغم أن التهاب الحلق يتحسن غالبًا خلال أيام، فإن بعض الأعراض تستدعي استشارة الطبيب، ومنها:

  • استمرار الألم لأكثر من أسبوع.
  • ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ.
  • صعوبة البلع أو التنفس.
  • ظهور بقع بيضاء على اللوزتين.
  • تورم شديد في الرقبة.

وفي هذه الحالات، قد يكون التهاب الحلق ناتجًا عن عدوى بكتيرية تحتاج إلى علاج مناسب، مثل المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب، وليس المشروبات الطبيعية وحدها.

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