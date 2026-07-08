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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: مواصلة تنفيذ برامج ومبادرات تمكين المرأة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود التى تنفذها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بقيادة سهير مكى، والهادفة إلى تعزيز المساواة بين المواطنين، وتمكين المرأة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج توعوية وتدريبية ومبادرات مجتمعية تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

يأتى ذلك فى ضوء مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وتنفيذاً لمحاور رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

تنفيذ 23 ندوة توعوية لتعزيز الوعى المجتمعى

وخلال متابعته، أشاد المحافظ بالجهود التى بذلتها وحدة تكافؤ الفرص خلال شهر يونيو 2026، حيث نجحت فى تنفيذ 23 ندوة توعوية استهدفت رفع الوعى المجتمعى بعدد من القضايا والمحاور المهمة، شملت التمكين السياسى والإقتصادى للمرأة، والحماية المجتمعية، ودمج وتمكين ذوى الهمم، ومناهضة العنف ضد المرأة، بما يسهم فى ترسيخ ثقافة المساواة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

دورات تدريبية لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية الإستمرار فى دعم المرأة إقتصادياً ، مشيراً إلى أن الوحدة نظمت 8 دورات تدريبية متخصصة فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، إستهدفت تأهيل السيدات والفتيات لسوق العمل، وتضمنت التدريب على إعداد دراسات الجدوى، والتخطيط للمشروعات، والإدارة المالية، والتسويق الرقمى، وتنمية المهارات القيادية والإدارية، بما يساهم فى خلق فرص عمل وتحقيق الإستقلال الإقتصادى.

تعزيز الحوار المجتمعى ونشر ثقافة تكافؤ الفرص

وأشار المحافظ إلى أن جهود الوحدة لم تقتصر على الجانب التدريبى، بل شملت تنفيذ لقاءات وحوارات مجتمعية لنشر ثقافة تكافؤ الفرص، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتوعية بحقوق المرأة والأسرة، والشمول المالى، والأمن المجتمعى، والصحة الإنجابية، والتربية الإيجابية، بما ينعكس إيجابياً على بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً.

توسيع الشراكات لخدمة المواطنين

وثمن محافظ أسوان حرص وحدة تكافؤ الفرص على توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الحكومية، والمؤسسات المصرفية، والدينية، والتعليمية، بما يعزز التكامل بين مختلف الشركاء، ويسهم فى تقديم خدمات وبرامج أكثر كفاءة لدعم المرأة وذوى الهمم والفئات الأولى بالرعاية.

الإستمرار فى تنفيذ مستهدفات التنمية البشرية

وشدد المهندس عمرو لاشين على مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات التى تستهدف تمكين المرأة، وتحقيق العدالة الإجتماعية، وتكافؤ الفرص بين المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتواكب مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040، مؤكداً أن الإستثمار فى الإنسان يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.

تواصل محافظة أسوان، من خلال وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، تنفيذ برامجها التوعوية والتدريبية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز المساواة، وتمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً، ودعم ريادة الأعمال، ودمج ذوى الهمم، وتوسيع الشراكات مع مختلف المؤسسات، بما يسهم فى بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة.

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