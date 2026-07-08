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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب تأخير خروج الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر، وكذلك عودة المتعافين إلى القطاع، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية.

وأضاف إبراهيم أن الهلال الأحمر المصري دفع اليوم القافلة رقم 230 ضمن سلسلة "قوافل العزة"، محملة بأكثر من 92 ألف سلة غذائية، إلى جانب أدوية ومستلزمات طبية ومواد بترولية ومستلزمات تشغيل المرافق الحيوية، تمهيدًا لإدخالها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أن كميات كبيرة من المساعدات لا تزال متكدسة في المراكز اللوجستية بمدينة العريش، بسبب القيود الإسرائيلية وتقليص ساعات العمل في معبر كرم أبو سالم، الذي يعد المنفذ الرئيسي لدخول معظم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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