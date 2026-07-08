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الوزراء يخصص أرضا بالعين السخنة لإقامة مشروعات تنموية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء يخصص أرضا بالعين السخنة لإقامة مشروعات تنموية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 55.47 فدان ناحية العين السخنة، بمحافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام لرئاسة مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة "كرنك تكستايل للملابس الجاهزة" ش. ذ . م . م لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها، وذلك على مساحة 31535 مترا مربعا بالموقع الكائن بقطعتي الأرض رقمي (6 – 14) - بلوك رقم B3 داخل مجمع سي بي سي الصناعي القطعة رقم 5 بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 15 مليون دولار، وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم التشغيل الفعلي له بداية من مايو عام 2027، ويستهدف توفير 3500 فرصة عمل، والاعتماد على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، والعمل على تصدير منتجاته بنسبة 100% لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية "مصلحة الضرائب المصرية"، مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، وذلك لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C)، ويشمل التعاقد تنفيذ خدمات تشغيل التطبيقات، وخدمات تحليل البيانات، وخدمات نقاط البيع. يخصص أرض بالعين السخنة لإقامة مشروعات تنموية. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 55.47 فدان ناحية العين السخنة، بمحافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام لرئاسة مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة "كرنك تكستايل للملابس الجاهزة" ش. ذ . م . م لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها، وذلك على مساحة 31535 مترا مربعا بالموقع الكائن بقطعتي الأرض رقمي (6 – 14) - بلوك رقم B3 داخل مجمع سي بي سي الصناعي القطعة رقم 5 بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. 

وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 15 مليون دولار، وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم التشغيل الفعلي له بداية من مايو عام 2027، ويستهدف توفير 3500 فرصة عمل، والاعتماد على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، والعمل على تصدير منتجاته بنسبة 100% لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية "مصلحة الضرائب المصرية"، مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، وذلك لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الايصال الالكتروني (B2C)، ويشمل التعاقد تنفيذ خدمات تشغيل التطبيقات، وخدمات تحليل البيانات، وخدمات نقاط البيع.

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