التنمية المحلية والبيئة تبحثان تحديات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالبحر الأحمر

​استقبل المهندس حسن موافى السكرتير العام لمحافظة البحرالأحمر، بمقر ديوان عام المحافظة ، لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع موسع عُقد مع عدد من مستثمري المجمع الصناعي بالغردقة؛ تلبيةً لتوجيهات الدولة بدعم المشروعات الصغيرة وتذليل العقبات أمام المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج المحلي.

​حضر الاجتماع مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلي الجهاز، ورئيس فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس فرع هيئة تنمية الصعيد، بالإضافة إلى مدير عام الإنتاج بالمحافظة، ومدير مكتب خدمة المستثمرين.

​و​أوضح رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية أن الهدف الأساسي من زيارة المحافظة هو تقديم المساندة الكاملة للمشروعات الصغيرة والوقوف على سير العمل بالمجمع الصناعي، مستعرضين الأدوار والخدمات التي تقدمها كل جهة لدعم الاستثمار.

​وشهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً مع المستثمرين للاستماع إلى أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم، ومناقشة الحلول المقترحة؛ بهدف تهيئة المناخ الاستثماري وبما يخدم الاقتصاد القومي، تمهيداً لرفع تقرير شامل وتفصيلي إلى القيادة السياسية.

​وعرضت اللجنة ماتم خلال اليوم على الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، حيث تم استعراض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والحرفية، وطرح الرؤى والحلول المقترحة لتجاوزها.

​ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الوزارية أعمالها وجولاتها الميدانية صباح غدٍ لمتابعة الموقف على أرض الواقع وتجميع كافة البيانات اللازمة.