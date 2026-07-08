قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خام برنت والأمريكي يرتفعان بأكثر من 4% عقب إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران
نتنياهو يتهم إيران بامتلاك أسلحة كيميائية ويحذر من تهديدها للمنطقة والعالم
ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات
طائرة خاصة في طريقها لإعادة منتخب مصر من أتلانتا بعد توديع المونديال.. صور
ترامب : الإيرانيون مرضى ولا أريد التعامل معهم
التعليم: العام الدراسي القادم آخر فرصة لقبول تحويلات طلاب 2 ثانوي للمدارس الدولية
ترامب: لن نترك إيران تمتلك سلاحا نوويا
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير البنك الدولي حول استمرار الفحم كعنصر مؤثر بمعادلة التحول الطاقي العالمي خلال السنوات المقبلة
مجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإيرانية الغادرة استمرار لنهج تقويض مساعي الأمن والسلام
من أجل الشهرة والمال.. اعتراف صانعة محتوى بتهمة نشر الفسق والفجور بأكتوبر
هل يقترب الدولار من 50 جنيهًا مجدداً.. ارتفاع في سعر الدولار صباح اليوم بالبنوك
زيادة غير مسبوقة.. ارتفاع الاحتياطي النقدي 1.94 مليار دولار في شهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
أسماء عبد الحفيظ

يرتبط جهاز تنظيم ضربات القلب في أذهان كثير من الأشخاص بالإصابة بأمراض القلب الخطيرة، ويعتقد البعض أن أي مريض يعاني من مشكلة في القلب سيحتاج في النهاية إلى زراعته. لكن أطباء القلب يؤكدون أن هذا الاعتقاد غير صحيح، فالجهاز لا يناسب جميع المرضى، وإنما يُستخدم لعلاج حالات محددة تتعلق باضطراب الإشارات الكهربائية للقلب، وفقًا لما نشره موقع Times Now.

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

ويشير الخبراء إلى أن انتشار المعلومات غير الدقيقة حول جهاز تنظيم ضربات القلب قد يدفع بعض المرضى إلى القلق دون داعٍ، أو يجعل آخرين يتأخرون في طلب العلاج عندما يكون الجهاز ضروريًا بالفعل.

ما وظيفة جهاز تنظيم ضربات القلب؟

جهاز تنظيم ضربات القلب هو جهاز إلكتروني صغير يعمل ببطارية، يُزرع أسفل جلد الصدر، ويقوم بإرسال نبضات كهربائية تساعد القلب على الحفاظ على معدل ضربات طبيعي عندما يعجز النظام الكهربائي الداخلي عن أداء وظيفته بشكل سليم.

ولا يستخدم الجهاز لعلاج جميع أمراض القلب، فهو لا يعالج انسداد الشرايين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو النوبات القلبية، وإنما يُستخدم في حالات بطء ضربات القلب أو بعض اضطرابات التوصيل الكهربائي التي تؤثر في انتظام النبض.

5 مفاهيم خاطئة عن جهاز تنظيم ضربات القلب

1- كل مريض قلب يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب

هذه من أكثر المعتقدات انتشارًا، لكنها غير صحيحة.

فمعظم مرضى القلب لا يحتاجون إلى هذا الجهاز، لأن كثيرًا من الأمراض تؤثر في عضلة القلب أو الشرايين وليس في النظام الكهربائي المسؤول عن تنظيم النبض.

ويعتمد قرار الزراعة على نوع المرض ونتائج الفحوصات الطبية، وليس على تشخيص الإصابة بالقلب فقط.

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

2- انخفاض نبض القلب يعني وجود مشكلة خطيرة

ليس دائمًا.

فقد يكون انخفاض معدل ضربات القلب طبيعيًا لدى الرياضيين والأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية.

لكن إذا صاحب بطء النبض أعراض مثل الدوخة، أو الإغماء، أو ضيق التنفس، أو الإرهاق الشديد، فقد يكون ذلك مؤشرًا على اضطراب يحتاج إلى تقييم طبي عاجل.

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

3- جهاز تنظيم ضربات القلب مخصص لكبار السن فقط

الحقيقة أن العمر ليس العامل الأساسي.

ورغم أن اضطرابات نظم القلب تزداد مع التقدم في السن، فإن الشباب وحتى الأطفال المصابين ببعض أمراض القلب الخلقية أو اضطرابات التوصيل الكهربائي قد يحتاجون أيضًا إلى تركيب الجهاز.

4- الحياة تتغير بالكامل بعد تركيب الجهاز

يخشى البعض من فقدان القدرة على ممارسة حياتهم الطبيعية بعد الزراعة، إلا أن الواقع مختلف.

فقد صُممت أجهزة تنظيم ضربات القلب الحديثة لتحسين جودة الحياة، ويستطيع معظم المرضى العودة إلى أنشطتهم اليومية والعمل وممارسة الرياضة الخفيفة بعد انتهاء فترة التعافي، وفقًا لتعليمات الطبيب.

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

5- يجب الابتعاد عن جميع الأجهزة الإلكترونية

  • هذا الاعتقاد لم يعد صحيحًا مع التطور التكنولوجي.
  • فمعظم الأجهزة المنزلية مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة التلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر، وحتى أفران الميكروويف، لا تشكل خطرًا على أجهزة تنظيم ضربات القلب الحديثة.
  • ومع ذلك، ينصح الأطباء بالالتزام بالإرشادات الخاصة ببعض الأجهزة الطبية أو المعدات ذات المجالات المغناطيسية القوية.

متى يوصي الطبيب بتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب؟

لا يتخذ قرار زراعة الجهاز إلا بعد تقييم دقيق يشمل عدة فحوصات، أهمها:

  • تخطيط كهربائية القلب (ECG).
  • جهاز هولتر لمراقبة ضربات القلب على مدار 24 ساعة أو أكثر.
  • تقييم نوع اضطراب نظم القلب.
  • معرفة مدى تأثير الأعراض في الحياة اليومية.

كما يحرص الطبيب على استبعاد الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى بطء ضربات القلب، مثل بعض الأدوية أو المشكلات الصحية القابلة للعلاج.

تطورات حديثة في أجهزة تنظيم ضربات القلب

شهدت هذه الأجهزة تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ظهرت أجهزة تنظيم ضربات القلب اللاسلكية، وهي أجهزة صغيرة تُزرع مباشرة داخل القلب دون الحاجة إلى أسلاك تقليدية.

وتتميز هذه التقنية بأنها أقل تدخلاً جراحيًا، وتساعد على سرعة التعافي، كما تقلل من بعض المضاعفات المرتبطة بالأجهزة التقليدية، ما يوفر خيارات علاجية أكثر أمانًا لفئات معينة من المرضى.

ضربات القلب جهاز تنظيم ضربات القلب منظم ضربات القلب أمراض القلب بطء ضربات القلب اضطراب نظم القلب أعراض بطء القلب علاج اضطراب ضربات القلب من يحتاج جهاز تنظيم ضربات القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

جوزيه مورينيو

النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

زلزالان متوسطا القوة يضربان جزيرة كريت اليونانية دون وقوع خسائر

زلزالان متوسطا القوة يضربان جزيرة كريت اليونانية دون وقوع خسائر

رئيسة وزراء الدنمارك : نحن دول ذات سيادة وجزيرة "جرينلاند" ليست للبيع

رئيسة وزراء الدنمارك : نحن دول ذات سيادة وجزيرة "جرينلاند" ليست للبيع

الكويت:الاعتداءات الإيرانية الآثمة تُشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد

الكويت:الاعتداءات الإيرانية الآثمة تُشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد

بالصور

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

اضطراب ما بعد الصدمة .. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

السرطان دون أعراض .. لماذا يكتشفه الأطباء بالصدفة؟

السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد