جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

يرتبط جهاز تنظيم ضربات القلب في أذهان كثير من الأشخاص بالإصابة بأمراض القلب الخطيرة، ويعتقد البعض أن أي مريض يعاني من مشكلة في القلب سيحتاج في النهاية إلى زراعته. لكن أطباء القلب يؤكدون أن هذا الاعتقاد غير صحيح، فالجهاز لا يناسب جميع المرضى، وإنما يُستخدم لعلاج حالات محددة تتعلق باضطراب الإشارات الكهربائية للقلب، وفقًا لما نشره موقع Times Now.

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

ويشير الخبراء إلى أن انتشار المعلومات غير الدقيقة حول جهاز تنظيم ضربات القلب قد يدفع بعض المرضى إلى القلق دون داعٍ، أو يجعل آخرين يتأخرون في طلب العلاج عندما يكون الجهاز ضروريًا بالفعل.

ما وظيفة جهاز تنظيم ضربات القلب؟

جهاز تنظيم ضربات القلب هو جهاز إلكتروني صغير يعمل ببطارية، يُزرع أسفل جلد الصدر، ويقوم بإرسال نبضات كهربائية تساعد القلب على الحفاظ على معدل ضربات طبيعي عندما يعجز النظام الكهربائي الداخلي عن أداء وظيفته بشكل سليم.

ولا يستخدم الجهاز لعلاج جميع أمراض القلب، فهو لا يعالج انسداد الشرايين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو النوبات القلبية، وإنما يُستخدم في حالات بطء ضربات القلب أو بعض اضطرابات التوصيل الكهربائي التي تؤثر في انتظام النبض.

5 مفاهيم خاطئة عن جهاز تنظيم ضربات القلب

1- كل مريض قلب يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب

هذه من أكثر المعتقدات انتشارًا، لكنها غير صحيحة.

فمعظم مرضى القلب لا يحتاجون إلى هذا الجهاز، لأن كثيرًا من الأمراض تؤثر في عضلة القلب أو الشرايين وليس في النظام الكهربائي المسؤول عن تنظيم النبض.

ويعتمد قرار الزراعة على نوع المرض ونتائج الفحوصات الطبية، وليس على تشخيص الإصابة بالقلب فقط.

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

2- انخفاض نبض القلب يعني وجود مشكلة خطيرة

ليس دائمًا.

فقد يكون انخفاض معدل ضربات القلب طبيعيًا لدى الرياضيين والأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية.

لكن إذا صاحب بطء النبض أعراض مثل الدوخة، أو الإغماء، أو ضيق التنفس، أو الإرهاق الشديد، فقد يكون ذلك مؤشرًا على اضطراب يحتاج إلى تقييم طبي عاجل.

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

3- جهاز تنظيم ضربات القلب مخصص لكبار السن فقط

الحقيقة أن العمر ليس العامل الأساسي.

ورغم أن اضطرابات نظم القلب تزداد مع التقدم في السن، فإن الشباب وحتى الأطفال المصابين ببعض أمراض القلب الخلقية أو اضطرابات التوصيل الكهربائي قد يحتاجون أيضًا إلى تركيب الجهاز.

4- الحياة تتغير بالكامل بعد تركيب الجهاز

يخشى البعض من فقدان القدرة على ممارسة حياتهم الطبيعية بعد الزراعة، إلا أن الواقع مختلف.

فقد صُممت أجهزة تنظيم ضربات القلب الحديثة لتحسين جودة الحياة، ويستطيع معظم المرضى العودة إلى أنشطتهم اليومية والعمل وممارسة الرياضة الخفيفة بعد انتهاء فترة التعافي، وفقًا لتعليمات الطبيب.

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

5- يجب الابتعاد عن جميع الأجهزة الإلكترونية

هذا الاعتقاد لم يعد صحيحًا مع التطور التكنولوجي.

فمعظم الأجهزة المنزلية مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة التلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر، وحتى أفران الميكروويف، لا تشكل خطرًا على أجهزة تنظيم ضربات القلب الحديثة.

ومع ذلك، ينصح الأطباء بالالتزام بالإرشادات الخاصة ببعض الأجهزة الطبية أو المعدات ذات المجالات المغناطيسية القوية.

متى يوصي الطبيب بتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب؟

لا يتخذ قرار زراعة الجهاز إلا بعد تقييم دقيق يشمل عدة فحوصات، أهمها:

تخطيط كهربائية القلب (ECG).

جهاز هولتر لمراقبة ضربات القلب على مدار 24 ساعة أو أكثر.

تقييم نوع اضطراب نظم القلب.

معرفة مدى تأثير الأعراض في الحياة اليومية.

كما يحرص الطبيب على استبعاد الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى بطء ضربات القلب، مثل بعض الأدوية أو المشكلات الصحية القابلة للعلاج.

تطورات حديثة في أجهزة تنظيم ضربات القلب

شهدت هذه الأجهزة تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ظهرت أجهزة تنظيم ضربات القلب اللاسلكية، وهي أجهزة صغيرة تُزرع مباشرة داخل القلب دون الحاجة إلى أسلاك تقليدية.

وتتميز هذه التقنية بأنها أقل تدخلاً جراحيًا، وتساعد على سرعة التعافي، كما تقلل من بعض المضاعفات المرتبطة بالأجهزة التقليدية، ما يوفر خيارات علاجية أكثر أمانًا لفئات معينة من المرضى.