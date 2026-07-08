مجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإيرانية الغادرة استمرار لنهج تقويض مساعي الأمن والسلام

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تؤكد على استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.

كما أشار إلى أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، ومخالفةً جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد على تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.