محافظ الجيزة يتابع إجراءات توفيق أوضاع الكيانات التعليمية ويؤكد: لا تهاون مع المخالفين

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا لمتابعة موقف الكيانات التعليمية الحاصلة على تراخيص تشغيل مؤقتة وذلك للوقوف على معدلات توفيق أوضاعها، ومتابعة مدى التزامها باستيفاء الاشتراطات القانونية والتنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، وذلك بعدد 12 كيانًا تعليميًا بنطاق مراكز ومدن كرداسة وأوسيم وحي العمرانية.

واطلع المحافظ خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لكل كيان تعليمي ومدى التزامه باستيفاء الاشتراطات الفنية والإدارية والقانونية المطلوبة إلى جانب ما تم اتخاذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع بما يسهم في سرعة الانتهاء من الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الكيانات التعليمية انطلاقًا من حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وتحافظ على حقوق أولياء الأمور مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المنظمة لعمل تلك الكيانات.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لن تسمح باستمرار أي كيان تعليمي يعمل بالمخالفة للقانون أو دون استكمال إجراءات توفيق أوضاعه مؤكدًا أن تطبيق القانون سيتم بكل حسم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها حفاظًا على جودة المنظومة التعليمية وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

ووجّه المحافظ الجهات المختصة بتقديم التيسيرات اللازمة للكيانات التعليمية الجادة الراغبة في توفيق أوضاعها والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة بما يضمن سرعة البت في الملفات واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للقانون.

وأكد أن المحافظة حريصة على دعم الكيانات التعليمية الملتزمة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الاستقرار للعملية التعليمية، في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم الدعم للجهات الجادة.