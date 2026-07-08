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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر بدعم من صعود الذهب عالمياً

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 8 يوليو 2026، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، ليحقق الذهب اليوم مكاسب جديدة بعد تحسن الأوقية عالميًا، وهو ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر.

 

زيادة جديدة اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم زيادات مقارنة بمستويات أمس، الثلاثاء، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 12 جنيهًا بعد أن صعد من 6594 جنيهًا إلى 6606 جنيهات.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10.50 جنيه بعدما انتقل من 5769.75 جنيه إلى 5780.25 جنيه. 

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في نحو أسبوع مع صعود الدولار والنفط بعد الضربات الأمريكية لإيران

وصعد عيار 18 بقيمة 9 جنيهات بعد ارتفاعه من 4945.50 جنيه إلى 4954.50 جنيه. 

بينما زاد سعر الجنيه الذهب 84 جنيهًا ليسجل 46242 جنيهًا مقابل 46158 جنيهًا أمس.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: 6606 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 22: 6056 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 5780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 4954 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: 3854 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب: 205470 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 46242 جنيهًا.

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