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الإشراف العام
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ديني

الرقص بالثلج والزغاريد.. فرحة طالبات الثانوية الأزهرية بانتهاء الامتحانات| فيديو وصور

طالبات الثانوية الأزهرية
طالبات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة   -  
عدسة : إيهاب عيد

انتهت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي اليوم الأربعاء، حيث أدى الطلاب والطالبات الامتحان اليوم في مادة الأدب والنصوص.

وعبرت طالبات معهد فتيات مدينة نصر، عن فرحتهن وسعادتهن بانتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية وأطلقن الزغاريد أمام اللجان تعبيرا عن الفرحة الشديدة بانتهاء هذا العام الدراسي.

ورصد موقع صدى البلد، فرحة الطالبات أمام اللجان برفقة أولياء الأمور.

محافظ القاهرة ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان لجان الثانوية

واختتم طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، بأداء امتحان مادة الأدب والمطالعة والنصوص، حيث تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عددًا من لجان الامتحانات بالمعادي؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب في ختام امتحاناتهم.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن التعليم الأزهرى يمثل إحدى أهم ركائز بناء الشخصية المصرية، لما يقوم به من دور أصيل في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، إلى جانب إسهامه في إعداد أجيال تجمع بين التميز العلمي والأخلاق الرفيعة.

وقال محافظ القاهرة إن الأزهر الشريف، بمنهجه الوسطى المستنير، كان ولا يزال منارة للعلم والفكر، يسهم في نشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار المتطرفة، ويخرج كوادر قادرة على خدمة الوطن والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم بمختلف أنواعه، وفي مقدمتها التعليم الأزهري، إيمانًا بدوره في بناء الإنسان، باعتباره أساس التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشرقاوي أن امتحانات القسم العلمي سارت وفق الخطة الموضوعة، وسط متابعة مستمرة من الغرفة المركزية للعمليات وفرق المتابعة الميدانية والإلكترونية بمختلف المناطق الأزهرية، مشيرًا إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية حرص طوال فترة الامتحانات على توفير الرعاية اللازمة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن ختام امتحانات القسم العلمي يمثل ثمرة جهد متواصل من جميع القائمين على أعمال الامتحانات في مختلف المناطق الأزهرية، مشيدًا بالتزام الطلاب والطالبات، وجهود رؤساء اللجان والملاحظين والعاملين الذين أسهموا في توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

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