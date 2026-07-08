الحكم والـ var ينقذان التانجو.. مشاهد ساخنة من مباراة مصر والأرجنتين

خسر منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت عدة أحداث أثارت الجدل في العالم أجمع بسبب الظلم الذي تعرض له الفراعنة خلال اللقاء.

وكان منتخب مصر قريب للغاية من عبور دور الـ 16 والوصول لدور الـ 8 في إنجاز تاريخي غير مسبوق لكن سرعان ما تغيير الواقع.

مشاهد من مباراة مصر والأرجنتين

هدف الصدمة الأول

بداية المباراة كانت ملحمية للغاية فلم تمر سوى 8 دقائق حتى سجل ياسر إبراهيم هدف مصر الأول في شباك الأرجنتين مما أعطى الأمل والأفضلية للفراعنة منذ انطلاق اللقاء.

تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء ميسي

وجاء دور مصطفى شوبير في الحفاظ على تقدم منتخب مصر بعد التصدى الأسطوري لركلة جزاء سددها ميسي.

مصطفى شوبير أصبح ثاني حارس في كأس العالم 2026 يتصدى لركلة جزاء من ميسي ورابع حارس في تاريخ المونديال يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحده من المونديال.

وأصبح مصطفى شوبير أول حارس مرمى مصري وعربي وإفريقي يتمكن من التصدي لركلتي جزاء في نسخة واحدة من المونديال

هدف عالمي ملغي لـ زيكو والـ var ينقذ الأرجنتين

ما لم يصدقه أحد كانت انطلاقة هيثم حسن من الجبهة اليمنى بطريقة مميزة من حدود منطقة ال18 لمنتخب مصر ثم مرر كرة مميزة لمحمد صلاح بدوره أهداها لـ زيكو الذي سجل الهدف

لكن الحكم كان له رأي أخر وبعد مرور الوقت ونجاح هيثم حسن في العبور بالكرة من مناطق دفاعات منتخب مصر حتى دفاع الأرجنتين تذكر الحكم وجود خطأ على مروان عطية في تدخله على لاعب الأرجنتين

اللقطة التي سببت جدلا واسع بعد المباراة لأن اللعبة لم تكن قوية ولم تؤثر على بناء الهجمة بجانب مرور وقت طويل حتى عاد الحكم لاتخاذ قرار بالعودة لتقنية الفيديو.

أسيست هيثم حسن وزيكو يسجل الثاني لمصر

هيثم حسن بعد إهدار مجهوده الأول في هدف ملغي عاد من جديد بإنطلاقاته المميزة وصنع هدف رائع لزيكو ليفشل الحكم في العثور على أي حجة لإلغاء الهدف

إصابة إمام عاشور وهيثم حسن ونزول تريزيجيه وحمدي فتحي

خروج هيثم حسن وإمام عاشور كان أسوأ مشهد في المباراة لن الثنائي قدما أداء استثنائي وبشكل ما نجاحا في نقل الخطورة دائما لنصف ملعب منتخب الأرجنتين

بعد خروج هيثم حسن وإمام ونزول تريزيجيه وحمدي فتحي غاب تماما عن مصر الفاعلية الهجومية وتراجع المنتخب بشكل ملفت بل وفشل في الخروج بالكرة في أكثر من لقطة.

3 أهداف لـ التانجو في 10 دقائق

الصدمة الحقيقية عاشها الجمهور المصري حينما كان على بعد 10 قائق تقريبا من حلم التأهل التاريخ بل والمنافسه على اللقب واحتمالات أكبر للوصول لدور نصف النهائي في إنجاز تاريخي فريد.

حكم اللقاء يرفض احتساب ركلة جزاء لصلاح

تذكر هدف زيكو الملغي، مشهد تكرر في المباراة مرة أخرى لكن الحكم اتخاذ القرارين في صالح الأرجنتين حيث رفض إلغاء هدف التانجو رغم وجود تدخل خاطئ على محمد صلاح ولم يكلف نفسه حتى مراجعة اللقطة في الفيديو ولم يبلغه حكم تقنية الفيديو بالعودة لرؤية اللعبة

وهنا بدأ الجميع يتأكد من وجود تعنت مع منتخب مصر من قبل الحكم لأن لقطة صلاح هي نسخة طبق الأصل من اللقطة التي ألغى بسببها الحكم هدف زيكو.

لا للعنصرية إشارة حسام حسن والحكم يشهر انذار

الأمور أصبحت واضحة للغاية الجميع تأكد من وجود شئ خاطئ يفعله الحكم من تحجيم اللاعبين واتخاذ قرارات مجحفة في حق المنتخب

وشعر حسام حسن بالعنصرية من جانب الحكم الفرنسي فرفع يده بعلامة أكس ليؤكد على وجود عنصرية مبالغ فيها ضد مصر

طرد سعفان الصغير وانذار شوبير وحمدي فتحي

بدا الحكم في حالة هياج غريب وبدأ في اخراج البطاقات للاعبين والجهاز الفني حيث طرد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى المنتخب وأعطى شوبير بطاقة صفراء وحمدي فتحي .