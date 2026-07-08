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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعادة مباراة منتخب مصر والأرجنتين في هذه الحالة.. حكم سابق يعلن مفاجأة

منتخب مصر
منتخب مصر
البهى عمرو

تابع مشجعو كرة القدم في مصر وجميع دول العالم، ما حدث خلال مباراة منتخب مصر والارجنتين، والجميع شاهد الظلم التحكيمي الذي تعرض له منتخب مصر، بعد عدم احتساب ضربة جزاء، واحتساب هدف لـ منتخب الأرجنتين، والجميع يسأل هل ستعاد المباراة بعد الظلم التحكيمي بالمباراة أم هذا الأمر مستبعد.

أكد إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة مصر والأرجنتين ظلم منتخب مصر، موضحًا أن ميزان العدالة يجب أن يكون واحدًا، لأن الهدف الذي أُلغي للمنتخب المصري كان بسبب مخالفة، كما أن المنتخب المصري استحق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

منتخب مصر
منتخب مصر

وردًا على سؤال: "هل ستُعاد المباراة؟"، قال: "إذا كان حكم المباراة لم يقدر على حسم إحدى اللقطات داخل الملعب، فهل سيستطيع كتابة شيء في تقريره لصالح منتخب مصر وبعدها قد تعاد المباراة؟".

منتخب مصر
منتخب مصر

وكشف خلال لقاء على إم بي سي مصر، أن إعادة المباراة تتطلب تدوين حكم المباراة، أن هناك شئ، لكن هذا لن يحدث، وأن المنتخب المصري قدم كل ما عليه في البطولة، وأنه سيتقدم بشكوى، وقد يترتب على ذلك إيقاف الحكم وعدم مشاركته مرة أخرى في البطولة، لكن المباراة لن تُعاد، إلا إذا كتب الحكم في تقريره ما يدعم موقف المنتخب المصري.

كما أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن منتخب مصر حقق العديد من المكاسب رغم الخسارة أمام منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى أن النتيجة لا تعكس ما قدمه الفريق داخل الملعب.

وقال خلال مادخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا مش هقدر أقول هاردلك للمنتخب، لأن المنتخب حقق مكاسب كبيرة جدًا، بغض النظر عن النتيجة، وإذا خسرنا فهي نتيجة بفعل فاعل، لكننا كسبنا الكثير، واكتسبنا حب الجمهور وتعاطف الجماهير في العالم كله، ونجوم العالم أكدوا أن مصر كانت تستحق الفوز".

وأضاف: "ما حدث كان سرقة في وضح النهار أمام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي كان حاضرًا، والجميع شاهد ما تعرض له منتخب مصر، كما أن البطولة شهدت مواقف مشابهة من قبل، وهو ما يجعلني أعتبرها بطولة فاشلة تنظيميًا، والمسؤولية تقع على الاتحاد الدولي لكرة القدم والولايات المتحدة".

وتابع: "لن أتحدث كثيرًا عن بطولة يتم فيها إلغاء عقوبة طرد بعد تدخل رئيس دولة، فماذا يمكن أن ننتظر من بطولة يحدث فيها ذلك؟".

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