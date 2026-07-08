مرسيدس تطلق سيارة نادرة وتحرم دخولها على هذه الدولة

لم يكن شغف أسواق الشرق الأوسط بسيارات الدفع الرباعي الفاخرة وكبيرة الحجم بالأمر الجديد؛ حيث تواصل طرازات مثل تويوتا لاند كروزر تصدر لوائح المبيعات الأكثر شعبية في المنطقة ماديًا.

والآن، تقرر شركة “مرسيدس-بنز” الألمانية اللعب لصالح هذا الجمهور الشغوف، عبر إطلاق نسخة محدودة وصارمة للغاية من أيقونتها العريقة للصدمات والطرق الوعرة، الـ "G-Class"، يقتصر إنتاجها فوريًا على 35 نسخة فقط لعام 2026 الحالي.

وتحمل هذه النسخة الحصرية اسم "G63 Mirage Edition" (إصدار السراب)، في إشارة مبيعاتية واضحة إلى سراب الصحراء؛ تلك الظاهرة البصرية الطبيعية التي تنتج عن انكسار الضوء عبر طبقات الهواء ذات درجات الحرارة المختلفة، مما يجعل الأجسام البعيدة تبدو وكأنها مسطحات مائية قبل أن تتلاشى فوريًا عند الاقتراب منها.

هذا التلاعب البصري المثير والانتقال اللوجستي في الإدراك هو الجوهر الفني الحقيقي الذي تجسده مرسيدس في طرازها النادر بالأسواق.

طلاء يتنفس مع الضوء عبر برنامج "Manufaktur" الفاخر

تأتي الميزة التسويقية والأكثر إبهارًا في سيارة مرسيدس "G63 Mirage Edition" مادية في هيكلها الخارجي؛ حيث طليت السيارة بطلاء خاص يحمل اسم "Verde Silver Magno" الأخضر الفضي المطفأ، وجرى تطويره بالكامل عبر برنامج التخصيص الحصري والمصنوع حسب الطلب (Manufaktur Made to Measure).

ويتميز هذا الطلاء هندسيًا بقدرته على تغيير درجات لونه وعمقه فوريًا بناءً على زاوية سقوط أشعة الشمس، وكثافة الإضاءة، وحركة السيارة، ليحاكي تمامًا حركة السراب في بيئته الرملية.

وعززت مرسيدس هذا المظهر الهجومي الفاخر بتزويد المركبة بعجلات رياضية ضخمة قياس 22 بوصة من نوع "AMG Cross-Forged" مطلية باللون الذهبي التقني المميّز (Tech Gold)، مما يوفر تباينًا بصريًا حاسمًا مع لون الهيكل.

واكتملت اللمسات الخارجية لوجستيًا بوضع أشرطة حماية جانبية متطابقة تمامًا مع لون السيارة المطفأ، مع تصميم غطاء خاص وعصري للإطار الاحتياطي المثبت في الخلف.

مقصورة بلاتينية بيضاء تحمل شعار "1 من 35" بنهاية عام 2026

ينتقل سحر السراب فوريًا إلى داخل مقصورة القيادة الفاخرة؛ حيث يسيطر اللون الأبيض الناصع (MANUFAKTUR Platinum White) على الكسوة الجلدية والمقاعد الفخمة، مما يمنح صالات العرض الداخلية طابعًا نظيفًا وراقيًا يتناغم مع ألوان الصحراء الخارجية.

وللتذكير الدائم بالندرة الاستثمارية الكبرى لهذه النسخة، قامت الشركة بحفر عبارة "1 of 35" (نسخة واحدة من أصل 35) برمجياً ماديًا على المقبض الأيقوني الشهير المثبت أمام الراكب الأمامي في لوحة القيادة.

ولم تشهد الكتل الميكانيكية أي تغييرات هندسية جافة؛ حيث تحتفظ السيارة بمحركها المرعب المكون من 8 أسطوانات على شكل V بسعة 4.0 لترات شاحن توربيني مزدوج (Twin-Turbo V8)، والذي يولد قوة 585 حصانًا وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر فوريًا.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 9 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأربعة عبر نظام الدفع الكلي الدائم المحكم، مما يضمن أداءً ميكانيكيًا كاسحًا على الكثبان الرملية أو الطرقات السريعة لعام 2026 الحالي.

وحسمت مرسيدس-بنز الجدل التسويقي بالإعلان عن أن هذا الطراز الحصري مخصص بالكامل وبشكل صارم لأسواق الشرق الأوسط فقط؛ مما يعني حرمان المشترين وتوكيلات المبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا من حق الشراء ماديًا.

وتراهن المجموعات الاستثمارية على أن هذه الندرة وصعوبة الاقتناء سترفع القيمة المالية والتنافسية للسيارة فوريًا بين جامعي السيارات الفاخرة بالمنطقة العربية بنهاية عام 2026 الحالي والأعوام المقبلة.