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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| هافال جوليون ماكس 2027 الجديدة

هافال جوليون ماكس موديل 2027
هافال جوليون ماكس موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة هافال عن طرازها الجديد هافال جوليون ماكس موديل 2027، وتنتمي جوليون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

 هافال جوليون ماكس موديل 2027

محرك هافال جوليون ماكس موديل 2027

تحصل سيارة هافال جوليون ماكس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 174 حصان، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9 ثواني .

 هافال جوليون ماكس موديل 2027

مواصفات هافال جوليون ماكس موديل 2027

زودت سيارة هافال جوليون ماكس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي بارز، وبها مصابيح LED، وبها خطوط جانبية تمنحها طابع عصري، وبها لوحة قيادة حديثة، وشاشات رقمية، ومقاعد مصممة لتوفير الراحة في الاستخدام اليومي والرحلات العائلية.

 هافال جوليون ماكس موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هافال جوليون ماكس موديل 2027 بها، فتحة سقف بانوراما|، وباب خلفي كهربائي، ونظام تكييف أوتوماتيك، وشاحن لاسلكي سريع بقدرة 50 واط، وبها شاشة مقاس 7 بوصه، وشاشة مقاس 12.3 بوصة، وبها دعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام أوامر صوتية يعمل دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، ويتيح التحكم بعدد من وظائف السيارة مثل التكييف والوسائط والمكالمات.

ويوجد بـ سيارة هافال جوليون ماكس موديل 2027 ايضا، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ومراقبة النقاط العمياء، والتحكم الإلكتروني بالثبات .

تاريخ شركة هافال في صناعة السيارات

 هافال جوليون ماكس موديل 2027

تأسست هافال عام 2013 كعلامة فرعية متخصصة في سيارات الـ SUV والكروس أوفر تابعة لمجموعة جريت وول موتورز الصينية التي بدأت في عام 1976.

وحققت الشركة نجاح عالمي بفضل طرازات وجودتها في صناعة السيارات، لتصبح واحدة من أكثر العلامات التجارية مبيعاً في فئتها عالمياً .

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