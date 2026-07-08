سامي الجابر يُواسي منتخب مصر بعد وداع المونديال: قدّمتم أداءً بطوليًا وشرفتم العرب

وجّه سامي الجابر، نجم السعودية السابق، رسالة للمنتخب المصري بعد الخروج من بطولة كأس العالم عقب مباراته أمام الأرجنتين.

‏ وكتب سامي الجابر عبر حسابه على إكس: “‏هاردلك للفراعنة ‏منتخب مصر قدّم أداءً رجوليًا وبطوليًا، وكان يستحق فرحة تليق بما قدّمه داخل الملعب”.

وتابع: “‏أحيانًا تفاصيل وظروف خارجة عن الإرادة تغيّر نتيجة مباراة، لكنها لا تغيّر حقيقة أن هذا المنتخب قاتل وشرّف مصر والعرب”.

واختتم: “‏كل الاحترام لنجوم مصر وشعبها العظيم”.

وقلب منتخب الأرجنتين الطاولة على منتخب مصر، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2، ليتأهل إلى دور الثمانية، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 15، بعد ما أرسل مروان عطية عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ياسر إبراهيم وسدّدها برأسية قوية سكنت شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء، استقبلها مصطفى زيكو وسددها في شباك الأرجنتين.

وسجل منتخب الأرجنتين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، بعدما أرسل ليونيل ميسي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها روميرو برأسية تصدى لها مصطفى شوبير، قبل أن ترتد وتسكن الشباك.

وأحرز منتخب الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، بعد عرضية أخرى من ميسي استغلها مونتيل، الذي مرر الكرة إلى ميسي ليسددها مباشرة داخل الشباك.

وجاء هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما أرسل ميسي عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها إنزو فيرنانديز وسددها برأسية قوية داخل شباك مصطفى شوبير، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.