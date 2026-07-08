بأسعار أقل من الأسواق.. معرض الزهور الدائم بالدقي يستقبل الجمهور يوميًا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار واستقبال الجمهور بالمعرض الدائم للزهور ونباتات الزينة، والمقام في رحاب المتحف الزراعي بالدقي، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز قطاع نباتات الزينة، ودعم المنتجين المحليين، وتوفير منافذ حضارية للمواطنين بأسعار مخفضة.



وأكدت الوزارة أن المعرض يفتح أبوابه يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً بساحة المتحف، على مساحة واسعة ، حيث يضم تشكيلة واسعة من نباتات الزينة، وزهور القطف، والصبارات النادرة، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج وتنسيق الحدائق (اللاندسكيب) بخصومات وتخفيضات متميزة مقارنة بالأسواق الخارجية.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية هذا المعرض في كونه نافذة تسويقية كبرى تساهم في إنعاش قطاع نباتات الزينة، وتفتح آفاقاً جديدة للمنتجين والعارضين لتسويق منتجاتهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، لافتا إلى أن المعرض يلعب دوراً بيئياً وتوعوياً هاماً في نشر ثقافة التوسع في المساحات الخضراء والوعي البيئي لدى المواطنين، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كأحد المصدرين الواعدين لنباتات الزينة وزهور القطف في المنطقة.

ويأتي اختيار المتحف الزراعي بالدقي ليحتضن فعاليات هذا المعرض بصفته ثاني أهم متحف زراعي على مستوى العالم والأول في المنطقة العربية؛ حيث يمثل هذا المتحف صرحاً تاريخياً وثقافياً عريقاً يوثق ذاكرة مصر الزراعية منذ عهد الفراعنة وحتى العصر الحديث، ويمتد على مساحة شاسعة تضم عدة متاحف متخصصة وقاعات عرض فريدة تربط بين أصالة الماضي العريق وإبداع الحاضر.

الاستمتاع بالأجواء الجمالية



وفي سياق متصل، دعت وزارة الزراعة كافة المواطنين، والأسر المصرية، وهواة الطبيعة لزيارة المعرض والاستمتاع بالأجواء الجمالية، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل فرصة مميزة لدمج الترفيه بالتثقيف، عبر تفقد أروقة المعرض وقاعات هذا المتحف العريق الذي يختزل تاريخ الهوية الزراعية المصرية عبر العصور.