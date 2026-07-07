متحدث الزراعة يكشف دلالات تسجيل 5 أصناف مصرية جديدة من الشعير والخضر

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تسجيل خمسة أصناف زراعية جديدة يعكس نجاح البحث العلمي المصري، مؤكدًا أن مركز البحوث الزراعية يُعد من أكبر المراكز البحثية في إفريقيا والشرق الأوسط، ونجح في استنباط عشرات الأصناف والهجن التي تلبي احتياجات المزارعين وتدعم التنمية الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأصناف الجديدة، ومن بينها الشعير والفلفل الحلو، تتميز بارتفاع الإنتاجية وتحمل الملوحة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب جودة عالية ومقاومة أفضل للظروف البيئية، ما يجعلها مناسبة للأراضي الجديدة والمشروعات الزراعية.

وأوضح جاد أن البرنامج القومي لاستنباط بذور الخضر المصرية حقق تقدمًا ملحوظًا بتسجيل أصناف من الطماطم والخيار والبطيخ والفلفل، بما يسهم في تقليل الاعتماد على البذور المستوردة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج الزراعي المحلي.