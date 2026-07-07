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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل مباراة مصر والأرجنتين.. قرار عاجل بخصوص مونوريل العاصمة الجديدة

مصر والأرجنتين
مصر والأرجنتين
قسم الخدمات

ليلة كروية مرتقبة ينتظرها ملايين المصريين اليوم، حيث من المقرر أن يقف الشعب المصري خلف منتخبه الوطني لمواصلة مشواره في بطولة كأس العالم 2026، وتحديدا في المواجهة المرتقبة بين مصر والأرجنتين المقرر انطلاقها خلال دقائق.

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق ، عن تقديم تسهيلات استثنائية لدعم مشجعي الفراعنة، حيث تقرر مد ساعات التشغيل وتوفير رحلات مجانية على مسار مونوريل شرق النيل، تيسيراً لوصول الجماهير إلى منطقة المشجعين  بالعاصمة الإدارية الجديدة.

منتخب مصر

يأتي هذا القرار تزامناً مع الموقعة الكبرى التي يواجه فيها منتخب مصر نظيره الأرجنتيني، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد التشغيل وخريطة الرحلات المجانية

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق ، تفاصيل الحركة التشغيلية للمونوريل اليوم، والتي ستنقسم إلى التشغيل الاعتيادي والتشغيل الاستثنائي كالتالي:

  • التشغيل المعتاد: يستمر العمل بكامل طاقتة وعلى طول المسار لجميع المواطنين بدءاً من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 مساءً.
  • التشغيل الاستثنائي (المجاني): ينطلق من الساعة 2:00 ظهراً ويمتد حتى الساعة 1:00 صباحاً (فجر الأربعاء).
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  • نطاق الحركة المجانية: ستكون الرحلات المجانية محصورة في المسافة بين محطة المستثمرين وحتى محطة .

شرط ركوب المونوريل مجاناً:

أكدت الهيئة أن التشغيل الاستثنائي المجاني سيكون متاحاً فقط لحاملي الـ الخاص بدخول منطقة المشجعين.

إرشادات هامة للجماهير

وأهابت الهيئة القومية للأنفاق بجميع المشجعين ضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية المقررة داخل المحطات وعربات القطارات، واتباع توجيهات فرق التشغيل بدقة. وتأتي هذه الإجراءات لضمان انسيابية الحركة، وتجنب التكدس، والحفاظ على سلامة الجماهير المغادرة والوافدة من وإلى منطقة المشجعين.

منتخب مصر

وعبرت الهيئة عن خالص أمنياتها لمنتخب مصر بالتوفيق في هذه المواجهة التاريخية، ومواصلة الأداء المشرّف لإسعاد الشعب المصري وتحقيق إنجاز عالمي جديد.

واحدة من أبرز قمم دور الـ 16

واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني، في دور الـ16 من كأس العالم 2026، واحدة من أبرز قمم الدور الإقصائي، لما تحمله من قيمة تاريخية تجمع بين أكبر المنتخبات تتويجًا بالألقاب في قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأشار "فيفا" إلى أن المنتخب الأرجنتيني يدخل المباراة بعدما تصدر مجموعته محققًا العلامة الكاملة، قبل أن يتجاوز اختبارًا صعبًا أمام منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32، حيث احتاج إلى الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل بنتيجة 3-2، بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

منتخب مصر

على الجانب الآخر، يواصل منتخب مصر كتابة فصل جديد في تاريخه المونديالي، بعدما نجح لأول مرة في تجاوز دور المجموعات، ثم أطاح بمنتخب أستراليا في دور الـ32 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليبلغ ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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