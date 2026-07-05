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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خدمة جديدة من النيابة العامة.. اعرف تليفونك المسروق فين بهذه الطريقة

سرقة الهواتف
سرقة الهواتف
قسم الخدمات

في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة للتوسع في منظومة التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بها بشكل رقمي بالكامل، دون الحاجة للتردد على المقرات التقليدية في المراحل الأولى للبلاغ.

وتستهدف هذه الخدمة توفير الوقت والجهد على المواطنين وتسهيل وتريع إجراءات الوصول إلى الهواتف المفقودة بالتعاون مع الجهات المعنية.

الهواتف الذكية

كيف تستفيد من الخدمة؟ (دليل خطوة بخطوة)

وحددت النيابة العامة آلية واضحة ومبسطة للوصول إلى الخدمة والاستفادة منها عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وذلك من خلال ثلاث خطوات رئيسية:

1. الدخول إلى بوابة خدمات المواطنين

تبدأ العملية بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة والانتقال مباشرة إلى "بوابة خدمات المواطنين".

2. اختيار خدمة التتبع

من بين الخدمات المتنوعة المتاحة على البوابة، يختار المستخدم أيقونة "تتبع الهواتف المفقودة" للانتقال إلى صفحة تقديم الطلب.

3. استكمال البيانات وإرسال الطلب

يقوم المواطن بملء استمارة إلكترونية تتضمن البيانات الأساسية المطلوبة لإتمام عملية البحث والتتبع، وهي:

الهواتف الذكية
  • الاسم الرباعي.
  • الرقم القومي.
  • رقم الهاتف المفقود.
  • ماركة الهاتف.
  • رقم الـ IMEI (الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز).
  • تاريخ فقدان الهاتف ومكان الفقدان.
  • تفاصيل البلاغ.

وبمجرد استكمال هذه البيانات، يتم الضغط على "إرسال الطلب" لتبدأ المنظومة الإلكترونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

طرق الوصول المباشر للخدمة

ولتسهيل الوصول، أتاحت النيابة العامة رابطاً مباشراً للخدمة، بالإضافة إلى رمز استجابة سريعة (QR Code) يمكن مسحه عبر الهاتف المحمول للوصول الفوري:

الرابط الإلكتروني: بوابة خدمات المواطنين - النيابة العامة

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

شعار المنظومة: تأتي هذه الخدمة تعزيزاً لقيم النيابة العامة الراسخة: "عدالة • حماية • صون"، وضمن سعيها الدائم لحماية ممتلكات المواطنين وتيسير الوصول إلى العدالة الناجزة.

النائب العام ينعى شهداء الشرطة

وكان نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، وجميع أعضاء النيابة العامة، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الشرطة: اللواء محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والنقيب عبد الرحمن العدوي، بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وأمين الشرطة حمد عبد الجواد، بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الذين استُشهدوا أثناء أداء الواجب.

النائب العام يستقبل المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

وتقدم إلى أسرهم الكريمة، وإلى وزارة الداخلية، بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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