النائب العام ينعى شهداء الشرطة

نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، وجميع أعضاء النيابة العامة، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الشرطة: اللواء محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والنقيب عبد الرحمن العدوي، بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وأمين الشرطة حمد عبد الجواد، بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الذين استُشهدوا أثناء أداء الواجب.

وتقدم إلى أسرهم الكريمة، وإلى وزارة الداخلية، بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.