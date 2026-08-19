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كيف تستفيد من خدمات مصر الرقمية؟ .. رابط التسجيل والخطوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كيف تستفيد من خدمات مصر الرقمية؟ .. رابط التسجيل والخطوات

خدمات مصر الرقمية
خدمات مصر الرقمية
رشا عوني

مع التحول الرقمي الهائل الذي حققته الدولة مؤخرا؛ أصبح من المهم لكل مواطن إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المنصة والتي تتخطى المائة خدمة أونلاين، منها خدمات التموين والمرور والمعاشات والكثير من الخدمات اليومية التي يبحث عنها المواطن المصري.

خدمات بوابة مصر الرقمية.. أكثر من 60 خدمة حكومية إلكترونية - الوطن

خدمات بوابة مصر الرقمية

تُعد بوابة مصر الرقمية من أهم المواقع التي تقدم خدمات إلكترونية مباشرة للمواطنين، وذلك منذ إنشائها لهذا الغرض، إذ توفر خدمات في جميع القطاعات، مثل التموين، والسجل المدني، والأحوال المدنية، والسجل التجاري، والشهر العقاري، والتوثيق، وغيرها من الخدمات التي سهلت على المواطنين الحصول عليها يومياً بكل سهولة ويسر.
 

طريقة إنشاء حساب على مصر الرقمية

-الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- اضغط على «إنشاء حساب جديد»، من الصفحة الرئيسية.

- أدخِل البيانات المطلوبة: «الرقم القومي، الاسم الأول للأم، رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني (اختياري.. ولكن يفضل إضافته».

- سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف بها «كود» مكون من 6 أرقام لتفعيل الحساب.

- أدخل كود التفعيل في الخانة المطلوبة.

- اختر كلمة مرور قوية تحتوي على أرقام وحروف.

- بعد تأكيد البيانات، سيتم إنشاء الحساب بنجاح.

مصر الرقمية

مميزات استخدام بوابة مصر الرقمية

- توفير الوقت والجهد.

- تقليل التزاحم على المصالح الحكومية.

- خدمات متاحة على مدار 24 ساعة.

- إمكانية الدفع الإلكتروني للرسوم.

- واجهة سهلة الاستخدام لجميع الفئات العمرية.

خدمات التموين والتأمينات منصة مصر الرقمية

لا تقتصر الخدمات الإلكترونية على التموين والتوثيق والمركبات والمحاكم، إذ تضم بوابة مصر الرقمية قطاعات وخدمات أخرى، من بينها الاستعلام الائتماني والتأمين الاجتماعي والإسكان الاجتماعي والسجل التجاري.

وتظهر على الموقع الرسمي للمنصة كذلك خدمات مرتبطة بالتأمين الاجتماعي، ومنها خدمة استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد، والتي تتيح للمستخدم الاطلاع على المعاشات المستحقة له، مع توضيح أن الخدمة لا تتطلب مستندات وفق البيانات المنشورة على صفحة الخدمة.

بوابة مصر الرقمية


أهم الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية

توفر بوابة مصر الرقمية أكثر من 135 خدمة حكومية، من أبرزها:
 

1- خدمات التموين:

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- فصل اجتماعي.

- إضافة أفراد جدد.

- تحديث بيانات البطاقة التموينية.
 

2- خدمات المرور:

- الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة.

- تجديد رخصة السيارة.

- بدل فاقد-تالف لرخصة القيادة.
 

3- خدمات الشهر العقاري والتوثيق:

- توكيلات عامة وخاصة.

- تسجيل العقارات.

- الاستعلام عن الصكوك والتوثيق.
 

4- خدمات الأحوال المدنية:

- استخراج شهادة ميلاد.

- استخراج بطاقة الرقم القومي.

- استخراج قيد عائلي أو فردي.
 

5- خدمات السجل التجاري:

- استخراج سجل تجاري.

- تحديث بيانات النشاط.

- الاستعلام عن اسم تجاري.
 

6- خدمات أخرى:

- تقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

- متابعة حالة الطلبات.

- التقديم على خدمات التمويل والدعم الحكومي

 

كيف تستفيد من خدمات مصر الرقمية؟

يمكن للمواطن الاستفادة من المنصة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم استعراض التصنيفات المتاحة والبحث عن الخدمة التي يريد الحصول عليها، وبعد تحديد الخدمة يمكنه التعرف إلى المتطلبات والإجراءات الخاصة بها، ثم استكمال الخطوات الإلكترونية المتاحة وفق طبيعة الخدمة.

ومن المهم قبل تقديم أي طلب التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة، خصوصًا الرقم القومي وبيانات الهاتف، لأن بعض الخدمات تشترط بيانات دقيقة ومتطابقة مع المستندات الرسمية، كما أن متطلبات كل خدمة قد تختلف عن غيرها بحسب الجهة الحكومية المسؤولة عنها.


خطوات تنزيل تطبيق مصر الرقمية

يمكن تحميل تطبيق مصر الرقمية من الموبيلات الحديثة وذلك من خلال المتاجر الإلكترونية وفقا لما يلي:

- Google Play لأجهزة أندرويد.

- App Store لأجهزة آيفون.

بعد البحث عن «تطبيق مصر الرقمية» وتحميله، يستطيع أي مواطن الحصول على العديد من الخدمات الرقمية بسرعة وسهولة، ومجانًا.

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