الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

كشف سامر سلامة، وكيل أعمال حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، أن اللاعب أرسل للنادي إخطارًا للمطالبة بمستحقاته المالية المتبقية، والتي تقدر بنحو 700 ألف جنيه، موضحًا أن حسام حصل على 70% فقط من مستحقاته.

سامر سلامة

وأوضح وكيل اللاعب أن الزمالك كان قد أخطرهم بسداد المبلغ المتبقي يوم 27 سبتمبر، إلا أن السداد لم يتم رغم محاولات التواصل مع النادي، مشيرًا إلى أن الإخطار المرسل ليس إنذارًا، وأنه وفقًا للإجراءات القانونية يتم الانتظار لمدة 30 يومًا من تاريخ الإخطار قبل اتخاذ الخطوة القانونية التالية حال عدم سداد المستحقات.

وشدد سامر سلامة على أن حسام عبد المجيد لا يرغب في تصعيد الأمر، نظرًا لاحترامه لنادي الزمالك وجماهيره، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي اتفاق أو بند ينص على تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية.