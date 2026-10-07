أهلي بني غازي يغلق الباب أمام عودة المفاوضات لضم أحمد فتوح

كشف مراد العقوري، نائب رئيس نادي أهلي بني غازي الليبي، تفاصيل مفاوضات ناديه مع الزمالك لضم أحمد فتوح، مؤكدًا أن النادي تعامل مع الصفقة بسرية تامة قبل أن يتفاجأ بظهور العرض الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أهلي بني غازي الليبي

وقال العقوري في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» إن الزمالك لم يتعامل، من وجهة نظره، بالشكل المهني المطلوب مع العرض الليبي، ولم يحافظ على سرية المفاوضات، مشيرًا إلى أنه لا توجد حاليًا نية لدى أهلي بني غازي للعودة والتفاوض مجددًا مع أحمد فتوح.

وأضاف أن النادي الليبي أبرم 25 صفقة خلال الموسم الحالي من مختلف الأندية، مؤكدًا أن جميع المفاوضات تمت بسرية تامة، كما نفى امتلاكه أي معلومات بشأن وجود مفاوضات بين أهلي بني غازي والأهلي المصري لضم أشرف بن شرقي.