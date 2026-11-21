اعتمد المكتب التنفيذي في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " ترشيح مصر لـ المهندس " أحمد مجاهد " في عضوية لجنة مسابقات وتراخيص الأندية

كما اعتمد ترشيح شوقي غريب عضواً في اللجنة الفنية والتطوير

في سياق متصل كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن توجهات جديدة داخل اتحاد الكرة لتنظيم العمل الإعلامي والفني داخل المنتخبات الوطنية، من خلال إضافة بنود واضحة إلى عقود المديرين الفنيين، تتعلق بضوابط التصريحات والتعامل مع وسائل الإعلام، إلى جانب وضع مدونة للسلوك الإعلامي تشمل جميع العاملين داخل المنظومة.