جدول منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 50 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، في واحدة من أبرز البطولات الدولية على أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) هذا العام.

وتقام منافسات البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، التي تستقبل وفود الدول المشاركة وأبرز نجوم الرماية العالمية، وسط استعدادات مصرية مكثفة لخروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية.

وتشهد البطولة منافسات قوية في ألعاب المسدس والبندقية، وتتدرج المنافسات من مسابقات الأسلحة الهوائية إلى منافسات المسدس لمسافة 25 متراً، والبندقية لمسافة 50 متراً، وصولاً إلى منافسات البندقية لمسافة 300 متر، إلى جانب منافسات الفرق المختلطة ومراحل التأهيل والنهائيات.

البرنامج الكامل لمنافسات كأس العالم للرماية 2026

الخميس 8 أكتوبر

الوصول الرسمي للوفود، وفحص الأسلحة والمهمات، إلى جانب التدريبات غير الرسمية للرجال والسيدات في مسدس هواء 10 أمتار، بندقية هواء 10 أمتار، مسدس 25 متراً وبندقية 50 متراً.

الجمعة 9 أكتوبر

فحص الأسلحة والمهمات، ثم منافسات مسدس هواء 10 أمتار مختلط وبندقية هواء 10 أمتار مختلط، إلى جانب التدريبات الرسمية وغير الرسمية في منافسات 25 و50 متراً، ويشهد اليوم الاجتماع الفني وحفل افتتاح البطولة.

السبت 10 أكتوبر

منافسات مسدس هواء 10 أمتار مختلط وبندقية هواء 10 أمتار مختلط، وتشمل مراحل التأهيل والنهائيات، إلى جانب منافسات مسدس 25 متراً للسيدات، وتدريبات البندقية لمسافة 50 متراً.

الأحد 11 أكتوبر

استكمال منافسات مسدس 25 متراً للسيدات، ومنافسات بندقية 50 متراً للسيدات، وتشمل مراحل التأهيل والتدريبات الرسمية للرمي الدقيق، إلى جانب تدريبات مسابقات 50 متراً.

الاثنين 12 أكتوبر

منافسات بندقية هواء 10 أمتار للرجال، وتشمل التأهيل والنهائي، ومنافسات مسدس 25 متراً للسيدات – مرحلة الرمي السريع، إلى جانب تدريبات مسدس 25 متراً للرجال ومنافسات البندقية 50 متراً للسيدات.

الثلاثاء 13 أكتوبر

منافسات مسدس هواء 10 أمتار للسيدات، ومسدس 25 متراً للرجال – مرحلة التأهيل، إلى جانب منافسات بندقية 50 متراً – ثلاثة أوضاع للسيدات، وتشمل التأهيل والنهائي، وتدريبات الرجال في منافسات الثلاثة أوضاع.

الأربعاء 14 أكتوبر

منافسات مسدس هواء 10 أمتار للسيدات – التأهيل والنهائي، ومنافسات بندقية هواء 10 أمتار للسيدات، إلى جانب مسدس 25 متراً للرجال – المرحلة الثانية والنهائي، ومنافسات بندقية 50 متراً – ثلاثة أوضاع للرجال – مرحلة الإقصاء.

الخميس 15 أكتوبر

منافسات بندقية هواء 10 أمتار للسيدات – التأهيل والنهائي، وبندقية 50 متراً – ثلاثة أوضاع للرجال – التأهيل والنهائي، إلى جانب التدريبات الرسمية لمنافسات بندقية 300 متر – ثلاثة أوضاع.

الجمعة 16 أكتوبر

بدء التحول إلى منافسات بندقية 300 متر – ثلاثة أوضاع للرجال والسيدات، مع إقامة التدريبات الرسمية، إلى جانب الاجتماع الفني لمنافسات 300 متر.

السبت 17 أكتوبر

منافسات بندقية 300 متر – ثلاثة أوضاع للرجال والسيدات، إلى جانب التدريبات الرسمية لمنافسات بندقية 300 متر – راقد.

الأحد 18 أكتوبر

منافسات بندقية 300 متر – راقد للرجال والسيدات، مع استكمال التدريبات الرسمية للمنافسات.

الاثنين 19 أكتوبر

استكمال منافسات بندقية 300 متر – راقد للرجال والسيدات.

الثلاثاء 20 أكتوبر

مغادرة الوفود المشاركة في البطولة.

منافسات متنوعة تجمع أبرز تخصصات الرماية

ويقدم البرنامج الرسمي للبطولة أجندة متنوعة من منافسات الرماية، تشمل مسدس هواء 10 أمتار للرجال والسيدات، وبندقية هواء 10 أمتار للرجال والسيدات، ومسدس هواء 10 أمتار مختلط، وبندقية هواء 10 أمتار مختلط، ومسدس 25 متراً للرجال والسيدات، وبندقية 50 متراً في ثلاثة أوضاع للرجال والسيدات، وبندقية 300 متر في ثلاثة أوضاع، ومنافسات البندقية 300 متر راقد.

كما يتضمن البرنامج عدداً من منافسات التأهيل والنهائيات، بما يرفع من حجم المنافسة على مدار أيام البطولة، ويمنح الجماهير ومتابعي الرماية العالمية فرصة لمشاهدة نخبة من أفضل الرماة والراميات في مختلف التخصصات.

50 دولة و600 رامٍ ورامية في القاهرة

وتكتسب النسخة الحالية من كأس العالم أهمية خاصة مع مشاركة 50 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، بما يعكس الحجم الدولي الكبير للبطولة، التي تستضيفها مصر في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة.

وتأتي استضافة القاهرة للبطولة في إطار الحضور المتنامي لمصر على خريطة تنظيم الأحداث الرياضية الدولية، مع توفير المنشآت والإمكانات اللازمة لاستضافة منافسات الرماية بمختلف تخصصاتها، واستقبال الوفود والبعثات المشاركة من مختلف دول العالم.

وتستمر المنافسات على مدار 13 يوماً، من 8 وحتى 20 أكتوبر 2026، على أن تختتم فعاليات البطولة بمغادرة الوفود المشاركة يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2026.