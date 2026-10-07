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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أيمن الرمادي في البنك الأهلي

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي
سارة عبد الله

قال الإعلامي خالد الغندور إن أيمن الرمادي، المدير الفني للبنك الأهلي، يخضع لفحص طبي جديد خلال الساعات المقبلة، لمتابعة حالته الصحية وتحديد مدى قدرته على العودة بشكل كامل إلى ممارسة مهامه مع الفريق.

الرمادي يعود لتدريبات البنك الأهلي

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: الرمادي عاد إلى تدريبات البنك الأهلي بصورة طبيعية، لكنه يلتزم خلال الفترة الحالية بتجنب بذل أي مجهود زائد أو التعرض للانفعال، بناءً على حالته الصحية، خاصة مع حاجته إلى استكمال فترة التعافي بعد خضوعه لإجراء طبي وتركيب دعامات بالقلب.

وواصل: كان من المفترض أن يحصل المدير الفني للبنك الأهلي على راحة تتراوح بين 6 و8 أسابيع قبل العودة إلى العمل بشكل طبيعي، إلا أنه فضل العودة والتواجد مع الفريق خلال الفترة الماضية، مع الالتزام بالتعليمات الطبية الخاصة بحالته.

وأكمل: من المقرر أن يخضع الرمادي للفحص الطبي لمتابعة مدى استجابة الدعامات التي تم تركيبها بالشرايين، والتي تحتاج إلى فترة حتى تستقر بصورة كاملة.

10 أيام إضافية للعودة الكاملة

وتابع: بحسب الفحوصات، قد يحتاج المدير الفني للبنك الأهلي إلى نحو 10 أيام إضافية قبل العودة بشكل طبيعي وكامل إلى مباريات الفريق وممارسة مهامه الفنية دون قيود.

وأتم: خلال الساعات المقبلة سيتم حسم موقف الرمادي من التواجد بالإدارة الفنية للبنك الأهلي أمام مودرن سبورت، كما أنه سيتواجد مع الفريق بالمعسكر.

أيمن الرمادي خالد الغندور البنك الأهلي

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