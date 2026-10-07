المنتخب الإسباني يهزم نظيره الكرواتي ويعبر إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

أطاح منتخب إسبانيا بمضيفه منتخب كرواتيا (2-1) في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وبهذا الانتصار الثمين حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.



وافتتح إيفان بيريشيتش التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة (18).

وأدرك ميكيل ميرينو التعادل للضيوف في الدقيقة (61).

وواصل ميرينو تألّقه ليبصم على الهدف الثاني لمنتخب "لا روخا" في الدقيقة (89).

وشهدت المواجهة المثيرة طرد صاحب الهدف الوحيد لمنتخب كرواتيا بيريشيتش في الدقيقة (79) بعد جمعه لبطاقتين صفراوين.

ورفعت، بطلة العالم، رصيدها إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة محققةً العلامة الكاملة إلى حدّ المرحلة الرابعة.

في المقابل تجمّد رصيد كرواتيا عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة بفارق ست نقاط خلف إنجلترا الثانية وثلاث نقاط أمام تشيكيا الأخيرة.