أفادت السلطات البرازيلية بأن رياحا بلغت سرعتها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة في تدمير نحو 5 آلاف منزل في بلدة توبانسيريتا البرازيلية، حيث تبحث السلطات عن مفقودين.

ومن جانبه ؛ ذكر جوستافو هيرتر، رئيس بلدية البلدة التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة وتقع في جنوب البلاد، إن ما حدث غير مسبوق، أشبه بما نراه في الأفلام، مضيفاً: قطعت الأشجار التي سقطت الطرق المؤدية إلى المدينة.

وقال : توبانسيريتا باتت محرومة من الكهرباء والمياه، إثر العاصفة التي ضربتها ليل الخميس-الجمعة.

وحسب هيئات الأرصاد الجوية في البلاد ، فقد بلغت سرعة الرياح 114 كيلومتراً في الساعة.

وعُثرت حكومة ولاية ريو على جثث ثلاثة أشخاص، فيما تعمل السلطات على تحديد ما إذا كانت وفاتهم ناجمة عن العاصفة،

وأشارت الحكومة إلى أنّ نحو 5 آلاف منزل دُمّرت أسقفها، فيما سقطت 100 شجرة في البلدة.