دون إعلان رسمي.. إقالات سرية لقيادات بالبحرية الأمريكية تثير عاصفة في الكونجرس

أقالت البحرية الأمريكية، عددًا من كبار الضباط خلال الأشهر الأخيرة، لكنها خالفت نهجها المعتاد بعدم الإعلان عن تلك التغييرات، ما أثار اعتراضات من الكونجرس.

إقالات في البحرية الأمريكية



وقال مشرّعان ديمقراطيان، الخميس، إن البحرية لم تُخطر الكونغرس بإقالة فريق القيادة بالكامل لغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية الشهر الماضي، وذلك عقب وقوع اصطدام تحت الماء.

وفي واقعة منفصلة، أقال سلاح البحرية في سبتمبر قائد مدمرة كانت منتشرة في الشرق الأوسط، وفقًا لمسؤول دفاعي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، نظرًا لحساسية المعلومات المتعلقة بشؤون الأفراد العسكريين.



كما غادر الأدميرال بريان موناهان، وهو أميرال خلفي في البحرية والطبيب المعالج للكونجرس والمحكمة العليا الأمريكية، منصبه أثناء خضوعه لتحقيق من جانب البحرية، دون صدور إعلان أو تأكيد علني بشأن ذلك.



وتُعد الحالات الثلاث خروجًا عن السياسة المتبعة منذ فترة طويلة في البحرية، والتي تقضي بالإعلان عن الإقالات المهمة للقادة وغيرهم من المسؤولين البارزين.

كما تأتي هذه التطورات في أعقاب تزايد السرية المحيطة بالعمليات العسكرية، ولا سيما في الشرق الأوسط.



وكتب النائبان جو كورتني، عن ولاية كونيتيكت، وآدم سميث، عن ولاية واشنطن، في رسالة إلى قيادات البحرية: إن إخفاق البحرية في التواصل حوّل ما كان ينبغي أن يكون إجراءً اعتياديًا لتبادل المعلومات إلى أمر أثار تساؤلات بشأن مدى التزام البحرية بالشفافية، وحرصها على إقامة علاقة عمل مثمرة مع الكونجرس.



وتمهد هذه التطورات الطريق لجلسة استماع متوترة الأسبوع المقبل، مع سعي القائم بأعمال وزير البحرية، هونغ كاو، إلى تثبيته رسميًا في منصب أكبر مسؤول مدني في البحرية.



وفي رسالة وجّهاها إلى كاو وكبير الضباط النظاميين في البحرية، الأدميرال داريل كودل، أعرب كورتني وسميث عن استيائهما الشديد من إخفاق البحرية في إخطار لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب بإقالة قائد الغواصة يو إس إس ساوث داكوتا، ونائبه، وكبير البحارة المجندين على متنها.



وأوضحت الرسالة أن المسؤولين الثلاثة أُقيلوا بعدما اصطدمت الغواصة بشيء في قاع البحر، لكن البحرية رفضت الإدلاء بتعليق علني على الواقعة.

كما أعفت البحرية، في 27 سبتمبر، القائدة كايتلين كانينجهام من قيادة المدمرة يو إس إس مايكل مورفي، المنتشرة لدعم العمليات ضد إيران، وذلك بسبب فقدان الثقة بها، وفقًا للمسؤول الدفاعي.

وكانت قد تولت المنصب قبل أقل من عام.



وعادة ما تعلن البحرية، خلال أيام، إقالة مسؤول في منصب مثل منصب كانينغهام، إلا أنها لم تصدر أي تعليق علني بشأن الواقعة، حتى عندما طُلب منها ذلك.