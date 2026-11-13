تطرح شانجان CS95 موديل 2026 في السوق السعودي عبر عدة فئات، لتكون واحدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي تقدمها العلامة الصينية ضمن هذه الشريحة.

محرك شانجان CS95 موديل 2026

تعتمد شانجان CS95 موديل 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، ويولد قوة تصل إلى 233 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 390 نيوتن متر.

وتتصل هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يتولى نقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام دفع رباعي 4WD، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 12.8 كم لكل لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 74 لترًا.

شانجان CS95

أبعاد شانجان CS95 موديل 2026

تأتي شانجان CS95 بهيكل يبلغ طوله 4,949 مم، ويصل عرضه إلى 1,940 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,805 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,810 مم.

ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,117 كجم، وتعتمد على عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED. وتضم التجهيزات الخارجية مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، مع إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا، وبفتحة سقف بانورامية.

شانجان CS95

تجهيزات شانجان CS95 موديل 2026

توفر شانجان CS95 موديل 2026 مجموعة من التجهيزات التقنية، في مقدمتها شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 12 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة رقمية للعدادات بقياس 10.25 بوصة.

ويضم النظام الصوتي 6 سماعات، بينما تأتي المقاعد الأمامية بإمكانية الضبط الكهربائي، مع توفير خاصية التبريد لمقعد السائق والراكب الأمامي، كما تحصل السيارة على عجلة قيادة متعددة الوظائف، وانظمة أمان من بينها نظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح.

شانجان CS95

وتشمل التجهيزات كذلك نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، مع مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية، وبحساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب نظام كاميرات محيطية بزاوية عرض تصل إلى 540 درجة.

أسعار شانجان CS95 موديل 2026 في السعودية

تقدم شانجان CS95 موديل 2026 في السوق السعودي بثلاث فئات، وتبدأ الأسعار من 112,585 ريالًا سعوديًا لنسخة Classic، بينما تأتي فئة Platinum بسعر 121,785 ريالًا سعوديًا، وتصل إلى 134,435 ريالًا سعوديًا لفئة Royal.