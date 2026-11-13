أضواء بدر: جحيم العابرين يستحق المشاهدة.. وأتوقع نجاحه بمهرجان القاهرة السينمائي

تحدثت الفنانة أضواء بدر، بطلة الفيلم السعودي «جحيم العابرين»، عن تجربتها في العمل وتجسيد شخصية يمنى، كاشفة عن تفاصيل تحضيرها للدور ورؤيتها لمستقبل السينما السعودية والعربية.

وأكدت أضواء بدر، في تصريحات لها ببرنامج يحدث في مصر الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة mbc مصر، أنها لم تتوقع ولن تتوقع ردود الفعل تجاه الفيلم، مفضلة التفاؤل بالعمل والتركيز على ما بذله فريقه من مجهود، مشيرة إلى أنها ترى أن الفيلم يستحق التقدير لما يتضمنه من تجربة سينمائية مميزة.

وكشفت عن تفاصيل تحضيرها لشخصية يمنى، موضحة أنها قسمت الشخصية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، وهي الجانب السوداوي والجانب العائلي والجانب العاطفي، وذلك لمساعدتها على فهم أبعاد الشخصية وتقديم تحولاتها النفسية والإنسانية بشكل متكامل.

وتطرقت أضواء بدر إلى رؤيتها للسينما السعودية والعربية، مؤكدة أن لها طابعًا خاصًا ومختلفًا عن السينما الغربية، إذ ترتبط دائمًا بالأماكن والبيئة المحيطة، وهو ما يمنحها هويتها وخصوصيتها.

وأضافت أنها دائمًا ما تدافع عن شخصية يمنى في فيلم «جحيم العابرين»، موضحة أنها تتوقع نجاح العمل، خاصة في ظل المجهود الكبير الذي بذله جميع المشاركين في صناعته.

واختتمت أضواء بدر حديثها بالتأكيد على أن فيلم «جحيم العابرين» يستحق المشاهدة، معربة عن تفاؤلها بتحقيقه نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، وأن يحظى بإعجاب الجمهور والنقاد.