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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هناء العمير: «جحيم العابرين» تجربة تعتمد على الغموض والتشويق النفسي.. والسينما السعودية في مرحلة اكتشاف

الفيلم السعودي «جحيم العابرين»
الفيلم السعودي «جحيم العابرين»

تحدثت المخرجة هناء العمير، مخرجة الفيلم السعودي «جحيم العابرين»، عن كواليس تجربتها في تقديم العمل، والصعوبات التي واجهتها خلال تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي، مؤكدة أن طبيعة الرواية فرضت تحديًا خاصًا على مستوى المعالجة السينمائية.

وأوضحت هناء العمير، أثناء حديثها ببرنامج يحدث في مصر الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة mbc مصر، أن الرواية تعتمد على لعبة عقلية، لكن السينما لا تستطيع أن تكون مؤثرة دون الاعتماد على المشاعر والعناصر البصرية، مشيرة إلى أن الفيلم يرتكز بشكل أساسي على الغموض والتشويق النفسي، وهو ما تطلب تقديم معالجة سينمائية قادرة على جذب المشاهد وإشراكه في تفاصيل الأحداث.

وكشفت المخرجة أنها كانت مرشحة في البداية لإخراج عمل آخر، لكنها بعد جلوسها مع فريق «جحيم العابرين» والاطلاع على تفاصيل المشروع، اقتنعت بخوض التجربة وتولي إخراج الفيلم.

كما تحدثت عن اختيار الفنان باسل لتجسيد شخصية عاصم، موضحة أنها رأت فيه ملامح الشخصية منذ البداية، وأنه استطاع تقديم الدور بشكل ممتاز.

وأكدت هناء العمير أن العناصر الأساسية المشاركة في صناعة فيلم «جحيم العابرين» كانت سعودية، في إطار يعكس تطور صناعة السينما بالمملكة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن السينما السعودية لا تزال في مرحلة الاكتشاف، وأن هذه المرحلة لا تستدعي الاستعجال في الوصول إلى نتائج سريعة، بل تتطلب الانفتاح على تجارب سينمائية متعددة، وإتاحة الفرصة أمام صناع الأفلام لخوض أشكال مختلفة من التجارب الإبداعية.

الفيلم السعودي «جحيم العابرين» يحدث في مصر شريف عامر أخبار توك شو

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