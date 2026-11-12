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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية و"الألكسو" يطلقان منصة "معجم المصطلحات العربية الموحدة"

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
أ ش أ

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" منصة (معجم المصطلحات العربية الموحّدة)، وذلك خلال أعمال الدورة العادية الثامنة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة، المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط، التي شهدت صدور قرار مشروعين تقدّمت بهما المملكة العربية السعودية، ونفّذهما المجمع بالتعاون مع المنظمة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم.

ويأتي هذا الإطلاق، بالتزامن مع رئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة لتعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير الموارد اللغوية والمعرفية والرقمية، فيما تهدف منصة المعجم إلى سد فجوة افتراق المعاجم المصطلحية في إصدارات متعددة، وهياكل مختلفة تحول دون إمكانية البحث الموحّد في موضوعاتها أو ربطها بالتطبيقات الرقمية؛ إذ أُعيدت هيكلة بيانات تلك المعاجم وفقًا لمعايير عالمية تتيح البحث الفوري في جميع موضوعاتها من نافذة واحدة، إضافةً إلى تطوير واجهات برمجة تربط المعجم الموحّد بالأنظمة الخارجية.

وصدر عن المؤتمر أيضًا قرار اعتماد مشروع "منظومة السياسات اللغوية في الدول العربية"؛ لكونها مرجعًا عربيًّا لدعم البحث والتخطيط وصنع السياسات اللغوية؛ بما تتضمنه من بيانات ودراسات وتقارير ترصد واقع السياسات اللغوية في الدول العربية، وتحلل أثرها.

وتضمّن القرار تكليف مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -بالتنسيق مع (الألكسو)- إصدار تقرير مرجعي دوري عن حالة السياسات اللغوية خلال السنوات الأربع التالية، وبناء وإطلاق منصة عربية جامعة للقرارات والأنظمة والتعاميم والتوجيهات اللغوية، وتوثيقها وحفظها وتنظيمها وإتاحتها للباحثين والمختصين.

وصدر عن المؤتمر أيضًا قرار اعتماد مشروع منصة "معجم المصطلحات العربية الموحّدة" مرجعيةً رقميةً عربيةً مشتركة، تستند إلى الجهود العلمية للمجامع اللغوية والجامعات والمؤسسات المختصة؛ بما يُعزّز التكامل بينها.

وأسند إلى المجمع مسؤولية تطوير المنصة وإدارة بنيتها التقنية، وضمان استدامتها وتحديثها، بالتنسيق مع (الألكسو) فيما يتصل بالمحتوى العلمي والمعجمي.

وأشاد المؤتمر العام بجهود السعودية في خدمة اللغة العربية وتمكين حضورها إقليميًّا ودوليًّا، مثمنًا إسهامات المجمع في تطوير السياسات اللغوية والمؤشرات والمعايير، وبناء قواعد البيانات والمدونات والمعاجم وأدوات المعالجة الآلية للغة العربية، ودوره في توظيف الإمكانات العلمية والتقنية لدعم المشروعات المشتركة.

وثمّن المؤتمر العام جهود المملكة ممثلةً في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في تنفيذ المشروعين ودعم العمل اللغوي العربي المشترك، ودعا المؤسسات اللغوية والعلمية والأكاديمية في الدول العربية إلى الاستفادة من مخرجاتهما، والإسهام في إثراء محتواهما، وتحديث بياناتهما، وتعزيز التعاون مع المجمع في المجالات ذات الصلة.

ويأتي إطلاق المنصة وصدور القرارين بشأن المشروعين امتدادًا لجهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في بناء الشراكات الإستراتيجية، وتطوير الحلول اللغوية الرقمية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية باللغة العربية؛ بما يُرسّخ إسهام المملكة في دعم المبادرات العربية المشتركة، وتوفير المرجعيات العلمية والمعرفية التي تخدم اللغة العربية، وتواكب تطوراتها.

س.ع

مجمع الملك سلمان العالمي المنظمة العربية للتربية والثقافة معجم المصطلحات العربية الموحّدة

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