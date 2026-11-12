صلاح الجمسي: تفتيت وحدة الصف العربي أحد أخطر أدوات الكيان الصهيوني.. والتماسك العربي ضرورة لمواجهة المخططات

أكد اللواء صلاح الجمسي، أستاذ إدارة الأزمات والمخاطر، أن من أبرز أدوات قوة الكيان الصهيوني العمل على إحداث الفرقة والانقسام بين الدول والشعوب العربية، واستغلال الخلافات والتباينات لإضعاف الموقف العربي وإشغال المنطقة بصراعات داخلية تخدم مصالحه ومخططاته.

وقال الجمسي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي السياسي والاستراتيجي، وإدراك حجم التحديات التي تواجه الأمة العربية، خاصة في ظل محاولات بث الفتن وإثارة الانقسامات وزعزعة الاستقرار.

وشدد الجمسي على ضرورة التماسك العربي وتوحيد الصفوف، وعدم السماح لأي خلافات بأن تتحول إلى أدوات لتفكيك العلاقات العربية أو إضعاف قدرة الدول على مواجهة التحديات المشتركة.

الإضرار بالأمن القومي العربي

وأشار إلى أن هناك بعض العناصر التي تتبنى أجندات تتوافق مع أهداف الكيان الصهيوني، سواء عن وعي أو دون إدراك لعواقب ذلك، وهو ما يستوجب التعامل مع هذه الظواهر بوعي ومسؤولية، والتمييز بين الاختلاف في الرأي وبين الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي العربي.