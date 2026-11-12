تصعيد دبلوماسي غير مسبوق.. ويمنع زعيم اليسار الفرنسي من دخول إسرائيل

منع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، كلاً من جان-لوك ميلنشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" (La France Insoumise) المنتمي لأقصى اليسار، وماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، من دخول إسرائيل، وذلك على خلفية ما وُصف بـ "التحريض ضد إسرائيل".

وفي بيان صادر عنه، اتهم متحدث باسم وزارة الخارجية السياسيين الفرنسيين بنشر "افتراءات دموية" ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن ميلنشون دعا أيضاً إلى قيام سفن فرنسية بمرافقة أساطيل بحرية غير مصرح لها متجهة إلى قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن "إسرائيل سترد بحزم على كل من يسعى للإضرار بها"، مضيفة أنها لن تسمح للأشخاص الذين "يحرضون ضد" المواطنين الإسرائيليين بدخول البلاد.

ويواجه ميلنشون، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، اتهامات بمعاداة السامية، بما في ذلك استخدامه لصور نمطية معادية لليهود وتقليله من شأن التهديد الذي تشكله معاداة السامية.

كما رفض ميلنشون تصنيف حركة "حماس" كمنظمة إرهابية، وبحسب تقارير، فقد حافظ السفير الإسرائيلي في فرنسا على قنوات اتصال مع أحزاب سياسية فرنسية أخرى، مستثنياً في الوقت ذاته حزب "فرنسا الأبية".

ولم يتضح ما إذا كانت هناك واقعة محددة مؤخراً قد دفعت لاتخاذ قرار المنع هذا.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إدانة إسرائيل لرفض فرنسا السماح ليوسي داغان، أحد قادة المستوطنين في الضفة الغربية، بدخول أراضيها، وذلك على خلفية تورطه في توسيع المستوطنات.