أزهري يكشف موقف الأئمة الأربعة من الإساءة للصحابة

كشف الدكتور أحمد هاشم البطريق، أحد علماء الأزهر الشريف، عن موقف الأئمة الأربعة من الإساءة إلى الصحابة، مستشهدًا بأقوال الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، وما ورد في كتب التراث الإسلامي بشأن مكانة الصحابة وحرمة سبهم.

أبو حنيفة يحذر من الإساءة إلى الصحابة

وقال الدكتور أحمد هاشم البطريق، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن الأئمة الأربعة تحدثوا عن مكانة الصحابة وضرورة ذكرهم بالخير، مشيرًا إلى أن الإمام أبو حنيفة أكد أهمية احترام أصحاب رسول الله وعدم الإساءة إليهم.

وأضاف أن هناك فرقًا بين الطعن في الصحابة فيما يتعلق بنقلهم للوحي وروايتهم للدين، وبين الاعتراض على بعض المواقف الشخصية، موضحًا أن الإمام أبو حنيفة شدد على خطورة الإساءة إليهم، وذكر أحكامًا شديدة بشأن من يطعن فيهم، منه، أن من يفعل ذلك كافر.

الصحابة لهم مكانة عظيمة في القرآن والسنة

ولفت أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن الصحابة حظوا بمكانة عظيمة في القرآن الكريم، وأن النبي- صلى الله عليه وسلم- حصن مكانتهم؛ من خلال العديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد فضلهم وضرورة احترامهم.

وشدد على أنه لا يجوز لأحد الإساءة إلى أصحاب رسول الله أو الطعن فيهم، مؤكدًا أهمية معرفة فضل الصحابة ودورهم في نقل القرآن الكريم والسنة النبوية إلى الأمة الإسلامية.

موقف الإمام مالك من سب الصحابة

وأشار الدكتور أحمد هاشم البطريق إلى أن الإمام مالك تحدث عن خطورة سب أصحاب رسول الله، مستشهدًا بما نُقل عنه بشأن من يطعن في الصحابة في روايتهم لأحاديث النبي- صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح أن الأحكام الشرعية لا يجوز تطبيقها بصورة فردية أو عشوائية، مؤكدًا أن الإسلام ليس فوضى، وأن إقامة العقوبات ليست حقًا للأفراد، ولا يجوز لأحد أن يتولى تنفيذها بنفسه.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة ضبط التعامل مع هذه القضايا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، واحترام مكانة الصحابة، وعدم تحويل الخلافات الدينية إلى ممارسات فردية أو اعتداءات على الآخرين.